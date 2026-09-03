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Läti parlament kaalub riigikontrolli auditite laiendamist seimi kulutustele

Välismaa
Läti parlament.
Läti parlament. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Läti parlament hakkab arutama, kas lubada riigikontrollil kontrollida seimi kulutusi. Läti ringhääling LSM toob välja, et tegemist on pikaajalise vaidlusega, kuna seim on ainus riigiasutus, mida riigikontroll praegu ei auditeeri.

Neljapäeval esitasid saadikud parlamendikomisjonidele kaks sarnast eelnõu. Ühe neist esitas Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS), teise erakond Progressiivid. 

Progressiivid tegid ettepaneku, et riigikontroll viiks seimis läbi finantsauditeid. Seega kontrolliks riigikontroll mitte ainult seda, kas raha on kasutatud seaduslikult, vaid ka seda, kas kulutused olid otstarbekad ja kas nendega saavutati kavandatud eesmärk. Kavandatud muudatused jõustuksid järgmise aasta alguses.

ZZS-i ettepanek näeb aga ette, et riigikontroll auditeeriks seimi eelarve tulusid ja kulusid ning ka riigivaraga tehtud toiminguid, selgitamaks välja nende seaduslikkust ja korrektsust. Kulutuste tõhusust hindaks endiselt parlamendi enda komisjon. Muudatus jõustuks järgmise seimi ametiaja alguses.

Seimi õiguskomisjon vastutab eelnõude edasise menetlemise eest. Komisjoni esimees Andrejs Judins ei osanud veel öelda, millal komisjon nendega tegelema hakkab, kuna enne valimisi tuleb arutada mitmeid teisi olulisi küsimusi.

Judins rõhutas, et riigikontrolli volituste piirid tuleb täpselt paika panna. Näiteks ei peaks riigikontroll hindama parlamendi poliitiliste otsuste otstarbekust, kuid võiks kontrollida rahalisi tehinguid, hankeid ja haldusprotsesse.

Ka parlamendifraktsioonid leiavad, et küsimust tuleb arutada. Fraktsioonid on ühel meelel vajaduses parandada seimi kulutuste läbipaistvust, kuid nende nägemused riigikontrolli volituste ulatuse osas lähevad lahku.

ZZS-i fraktsiooni juht Harijs Rokpelnis kahtleb samas, kas muudatused jõutakse enne valimisi vastu võtta, sest lisaks seaduste muutmisele tuleks muuta ka seimi kodukorda.

LSM toob veel välja, et Seimi eelarve on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. 2016. aastal aastal oli see veidi alla 24 miljoni euro, tänavu juba üle 40 miljoni euro ning lähiaastatel peaks eelarve suurenema veelgi. 

Suure osa kuludest moodustavad liikmete ja töötajate palgad ning nendega seotud maksed. Praegu kontrollib seimi kulutusi parlamendi enda kontrollisüsteem, mis on kehtinud juba alates 1923. aastast.

Seim on ainus riigiasutus, mida riigikontroll praegu ei auditeeri. Kuigi poliitikud on viimastele ettepanekutele väljendanud toetust, pole selge, kas muudatused jõutakse enne oktoobris toimuvaid valimisi vastu võtta.

Läti riigikontroll ei ole nõudnud endale õigust seimi kulutusi auditeerida, kuid samal ajal pole ta ka sellele vastu olnud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

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