Nad väidavad, et teavad rahast kõike. Nad kinnitavad, et oskavad raha teenida ja õpetavad seda teilegi. Nad kuulutavad, et on ise miljonärid. Ent nagu näitab ETV+ saate "Insight" uurimus, pole Tallinna miljonäride klubis miljonitest lõhnagi.

Kes meist ei tahaks rikkaks saada? Tallinna Miljonäride klubi lubab purustada finantslae ja aidata teil lahendada teie finantsprobleemid kõigest kolme kuuga. Teil tuleb vaid maksta 1500 kuni 5000 eurot. Just nii palju maksavad klubi juhi Anatoli Šedlovski nõuanded. Ta väidab, et õpetab klientidele finantskirjaoskust.

Õppetöö ei piirdu loengutega. Mõnedel kohtumistel õpetatakse tulevasi miljonäre klaasikildudel kõndima, nende pihta visatud nuga tõrjuma ja seltsimeeste kätele langema. "Miks seda vaja on? Mulle selgitati, et nii me ületame tõkkeid, mis ei lase meil raha teenida," meenutab kursustel osalenud ajakirjanik Stass Kuznetsov. Kuidas see töötab, ei saanud ta lõpuni päriselt aru.

"Laenad ülikonna, seod lipsu ette, paned mingi Hiina kuldkella käele. Ütled, et oled dollarimiljonär, akadeemik. Kogud rühma kokku ja ajad neile udu," selgitab ettevõtja Sergei Redki meile ärimudeli olemust, varjamata seejuures muiet.

Anatoli Šedlovskit terav kriitika ei häiri. Ta naeratab laialt ja nimetab süüdistusi kadetsejate rünnakuks. Kliendid on rahul, veenab saatemeeskonda Šedlovski. Ajakirjaniku küsimise peale, kas ta on miljonär, kõlab vastuseks veenev jah.

Miljonär magalarajoonist

Šedlovski tutvustab end tagasihoidlikult kui investorit, mitme firma omanikku, psühholoogi, hüpnopsühhoterapeuti, regressoloogi, neurolingvistilise programmeerimise meistrit, mentorit, õnnelikku isa ja vanaisa. Ettevõtliku treeneri asutatud Miljonäride Klubi asub pealinna ärikeskuse pilvelõhkujatest eemal. Šedlovski võtab kliente vastu Kristiine linnaosa poolindustriaalses piirkonnas. Tema kontori kõrval on vaiba- ja mööblipoed ja Volkswageni müügiesindus.

Anatoli Šedlovskit see ei häiri. Ta hindab oma varasid vähemalt kolmele miljonile eurole. Silmagi pilgutamata jutustab ta oma edukast äritegevusest Venemaal. Oleme tähelepanelikult tutvunud Šedlovski firma majandusaruannetega. Neis pole ühtegi vihjet miljonikasumitele.

Ütleme seda ka Šedlovskile. Ta ei kaota pead ja tõrjub naeratades süüdistusi: "Piisab sellest, kui teil on kaks korterit - ongi miljon koos." Kaht korterit ettevõtlikul treeneril meie teada ei ole. On maja, aga abikaasaga kahe peale.

Isegi kui kuskil peaks olema kapike, kus klubi asutaja oma miljoneid peidab, on tema enda finantskirjaoskus suure küsimärgi all. Raha peab töötama, mitte kasutult vedelema, selgitab meile Šedlovski. Ja teeb seejärel hämmastava avalduse: kursustel ta ei teeni raha, vaid hoopis kaotab seda. Sest ta tahab siiralt inimesi aidata.

Sotsiaalse ettevõtte olematud miljonid

Anatoli Šedlovski tunnistab ausalt, et Miljonäride Klubi idee ei kuulu temale. Idee autor on Venemaal elav Maksim Temtšenko, kes tutvustab ennast kui finantsguru, dollarimiljonäri ja Rahvusvahelise Loominguakadeemia akadeemikut. Tõsi küll, akadeemia ise sellise töötaja olemasolust ei tea. Muide, Šedlovski väidab end olevat lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Ka tema sõnadele ei õnnestu kinnitust leida.

Venemaa juriidiliste isikute registrisse on Maksim Temtšenko kantud eraettevõtjana, mis on sisuliselt meie FIE analoog. Ta on asutanud kaks firmat, millest edukam tõi talle 2018. aastal sisse 33 000 rubla. See on veidi vähem kui ühe kuu miinimumpalk Eestis.

Tuleb välja, et mõlemad koolitajad, nii Tallinna kui Moskva oma, ilustavad nii oma varandust kui ka haridust puudutavaid andmeid. Mida võivad õpetada inimesed, kes ei häbene oma potentsiaalseid kliente nii varjamatult petta, on suur küsimus. Anatoli Šedlovski tõrjub etteheiteid: ükski klient polevat lahkunud rahulolematuna.

Mitte ühtegi rahulolematut klienti

On tõsi, et tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) ei ole Tallinna Miljonäride Klubi kohta laekunud ühtegi kaebust. TTJA kaubandustalituse juhataja Birgit Valgus laiutab käsi: "Kui inimene esineb kellenagi, kes ta tegelikult ei ole, ja saab selle abil raha, on ilmselt tegemist kelmusega. Sel juhul tasuks pöörduda politseisse." Ent ka politseisse pole keegi pöördunud.

Teoreetiliselt peaks täiendkoolituse järelevalvega tegelema haridusministeerium, ent just siia on koer maetud. Tallinna Miljonäride Klubi pakutavatel kursustel ei õpetata investeerimist, võõrkeeli ega midagi muud, mis oleks seaduses selgelt määratletud. See on nii-öelda hall tsoon.

Seega tegutsevad rikastuda soovijad omal riisikol. Isegi kui keegi tunneb end petetuna, on pettust keeruline tõestada. Seepärast on tarbijakaitseameti töötajal Birgit Valgusel üksainus soovitus: "Kui koolitaja tahab teie pealt raha teenida, lülitage sisse oma kriitiline mõtlemine. Mõelge, kuhu on targem oma raha paigutada ja mis sellega juhtuda võib."