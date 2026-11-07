Vaatamata kilepiima defitsiidile pole farmerite sõnul piimast puudust

Viimasel paaril nädalal on mitmes kaupluses kilepiima kättesaadavus piiratud. Farmerite sõnul piimapuudust ei ole – vastupidi, toorpiima toodetakse aasta-aastalt aina rohkem. Konkurents toorpiima pärast on aga tihenenud ning tööstused otsivad võimalusi teenida rohkem näiteks valgurikaste toodete müügist.

"Umbes kaks nädalat tagasi teavitas Rimi Smart piimatootja meid, et paraku on tekkinud tarneraskused ja piim jookseb lettidelt otsa. Me oleme tootjaga väga tihedas suhtluses olnud ja tootja on öelnud, et seoses uuele söödale üleminekuga oli ajutiselt toorpiima tootmine keerulisem," sõnas Rimi Eesti ostujuht Marta Palm.

Üks kilepiima tarnijatest, Maag Food, keeldus "Aktuaalsele kaamerale" teemat kommenteerimast. Piimakarjakasvataja Väätsa Agro juhi sõnul sööda vahetus toodangut pigem ei mõjuta.

"Tänapäeva Eesti toorpiima tootmises enam sellist probleemi ei esine, et piimatoodang oleks kuidagi väga hooajaline. Pigem on see väga stabiilne," sõnas Väätsa Agro juht Lenno Link.

Samal ajal toorpiima päevane toodang aasta-aastalt umbes saja tonni võrra hoopis kasvab, sest tööstused konkureerivad toorpiima pärast varasemast rohkem.

"Inimesed tarbivad järjest rohkem ja rohkem proteiini. Seda tänu suuresti ka kaalulangetusravimitele ja seda pannakse - loomset proteiini - igale poole, erinevate toodete sisse. On väga defitsiitseks muutunud vadaku proteiinipulber, mida toodetakse toorpiimast," lausus Link.

Euroopa piimaturul on hinnad viimastel kuudel tõusnud umbes kümme protsenti. See annab piimatootjatele lootust sõlmida järgmiseks aastaks tööstustega soodsamad tarnelepingud. Põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul võib pingeline lepingute sõlmimise periood olla üks põhjus, miks kilepiima tarne on viimastel nädalatel häiritud.

"Selle konkurentsiga kaasneb see, et toormehinnad tõusevad, piimatööstused peavad piima hankimise eest rohkem maksma, siis nad otsivad viise, kuidas seda piima ka rohkem väärindada, et sellele rohkem väärtust anda. Küsimus on pigem selles, et see kilepiim oleks poes müügil sellise hinnaga, mis oleks ka tootjate suhtes õiglane," lausus põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira.

"Kilepiim ikkagi niipea peaturult ära ei kao. Ma olen ise olnud piimanduses üle 20 aasta ja see jutt kilepiima kadumise kohta on ju käinud pidevalt, aga täna me ikkagi näeme, et kilepiima kasutus Eestis on 100 tonni päevas," ütles Valio tegevdirektor Maido Solovjov.

Rimi ostujuhi sõnul on Maag Food lubanud oma kilepiima tarned järgmisest nädalast taastada ning kauplus lubab tootehinda mitte tõsta.