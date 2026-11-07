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Seismoloog: piirialuseid tunneleid on võimalik avastada juba kaevamise käigus

Eesti
Läti-Valgevene piiri äärest avastatud migrantide tunnel
Läti-Valgevene piiri äärest avastatud migrantide tunnel Autor/allikas: Läti riiklik piirivalve
Eesti

Lätis ja Leedus on ebaseaduslikuks piiriületuseks kasutatud tunneleid. Mõlemas riigis avastati tunnelid alles siis, kui neid oli juba kasutatud. Seismoloogi sõnul võiks kaevamise tuvastada ka varem ja selleks vajalikud andurid on olemas Eesti ettevõtetel ja naaberriikidel.

Leedus ja Lätis avastati piirialused tunnelid, kui need olid juba valmis ja kasutust leidnud. Ebaseaduslikud piiriületajad ei pea olema ainult põgenikud.

"Tunneli kaudu on võimalik transportida nii salakaupa, ebaseaduslikke piiriületajaid, kuid kui naaberriigil on huvi saata teise riigi territooriumile oma nn sõjaväelasi, siis on see ka võimalik," sõnas PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar.

Praktiline oleks tunnel avastada juba kaevamise käigus.

"Kindlasti tõhustada piirikontrolli. On olemas selleks füüsilised meetmed, tehnilised lahendused, andurid, seismoloogilised andurid, mis tuvastavad sellist tegevust," lausus kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Eesti on kaetud seismoloogiajaamadega looduskeskkonna, sealhulgas vulkaanide tegevuse seireks.

"Meil on praegu kokku umbes 12 jaama. Piusa koobastes on seismojaam, kust on mõõdetud, kui näiteks sügisel 2024. aastal Toropetsi laskemoonalaos tekkisid plahvatused Venemaal," ütles geoloogiateenistuse seismoloog Heidi Elisabet Soosalu.

Kui kagunurgas kolme piiri kokkupuutekohas keegi maa all uuristaks, siis Piusa seismojaam tuvastaks selle, kui see toimuks jaama lähedal. Soosalu sõnul oleks parem võimalus kasutada andurina valguskaablit, mida nimetatakse hajutatud akustiliseks seireks.

"Kui meil oleks kommunikatsioonikaabel mööda piirijoont, siis me paneme teise otsa ülekuulamisaparatuuri. See ülekuulamissüsteem saadab lasersignaali tohutult mitu korda sekundi jooksul edasi-tagasi ja kui mingid maavõnked toimuvad, pisikese koguse võrra see kaabel venib ja surutakse kokku ning selle signaali suudab see ülekuulamisaparatuur fikseerida," sõnas Soosalu.

Hajutatud akustiline seire on uus tehnoloogia. Millised sensorid on täna olemas meil?

"PPA-l täna neid sensoreid ei ole, aga Eestis on ettevõtted, kellel on need olemas. On olemas ka meie naabritel vastavad seadmed. Ka Poola näiteks käis abistamas Leedu tunnelite avastamisel," ütles Kommusaar.

Piirivalve ülem kinnitas, et täna on sõdurite saatmine tunneli kaudu ebatõenäoline. Kaitsevägi kinnitas, et konventsionaalse ohu hinnang pole muutunud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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