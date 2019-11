Hävinud on 150 elamut, tuhanded inimesed on kodudest lahkunud, 10 inimest on viimastel andmetel hukkunud. Tuletõrjujatele on appi tulnud ka sõjavägi ja Uus-Meremaa tuletõrjujad. Mall Mälberg rääkis Sydneys elava Ott Uussaarega.