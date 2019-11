ERR Austraalias: põlengute piirkonnas on tunda inimeste meeleheidet

Kümned tuhanded Austraalia suurima linna Sydney elanikud on linnast lahkunud maastikupõlengute kartuses. Esmakordselt Austraalia ajaloos on Sydneyle antud katastroofihoiatus.

New South-Walesi piirkonnas on tormituuled põlengutele veel hoogu juurde andnud. Tulekahjudes on saanud surma neli inimest ja hävinud üle 170 hoone, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige põlenguterohkema piirkonna tuletõrjeülema sõnul on tingimused sellised, et mitte miski inimkätega tehtu või ehitatu seal vastu ei pea.

Meil on tegemist tuulehoogudega, mis puhuvad rohkem kui 80 km/h. Meil on tegemist temperatuuriga, mis ulatub 30-kraadide ülemisse otsa ja meil on tegemist alla viie protsendi jääva niiskusega suuremal osal sellest geograafilisest alast, kus New South Walesis tuli lõõmab," selgitas New South Walesi tuletõrjevolinik Shane Fitzsimmons.

Tuli ohustab ka Sydneyst läänes asuvat rahvusparki ja suurlinnast põhja jäävaid viinamarjaistandusi, millel Austraalia veinitööstuses tähtis koht.

Tuletegemine on juba esmaspäevast saadik kogu New South Walesi osariigis keelatud. Üle 350 kooli jättis teisipäeval tulehirmus õppetöö ära.

Sydneyle antud katastroofihoiatus tähendab, et kui tuli kord lahti läheb, on seda praktiliselt võimatu peatada. Mõnel pool linna lähedal rohumaa juba põleb, aga need üksteisest eraldatud põlengud on väiksed, mistõttu suudetakse neid vaos hoida.

Tuletõrjeülem Fitzimmonsi sõnul on tegu Austraalia ajaloo kõige ohtlikuma võsapõlengunädalaga.

Hetkel Austraalias viibiv ERR-i ajakirjanik Kristjan Pihl rääkis "Aktuaalses kaameras", et Sydneyst eemale jäävas piirkonnas, kus tema viibib, on suurte tulekahjudega seoses tunda juba inimeste meeleheidet ning paljud leiavad, et riik ei ole sellisel hetkel nende jaoks piisavalt kohal. Samas on teada, et põlengutega üritab hetkel võidelda tuhandeid tuletõrjujaid ning see näitab, kuivõrd tõsine olukord on.