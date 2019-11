Hollandi politsei pidas kinni mehe, kes oli sotsiaalmeedias ähvardanud end õhku lasta, kui jõuluvana ehk Sinterklaasi traditsiooniline kaaslane Must Peeter (Zwarte Piet) rassistliku tegelasena hüljatakse.

Hollandi lapsi rõõmustav Zwarte Piet liigub harilikult ringi toretsevates keskaegsetes riietes, nägu must, huuled punased ning peas afroparukas. Ta aitab jõuluvanal pühal Nikolausel lastele kinke jagada.

ÜRO rassilise diskrimineerimise kaotamise komitee leidis 2015. aastal, et Musta Peetrit kujutatakse mõnikord viisil, "mis peegeldab negatiivseid stereotüüpe" ja paljud näevad selles orjanduse jäänukit.

Toonane peaminister Mark Rutte ütles, et Musta Peetri saatus ei ole valitsuse otsustada - see on ühiskondlik küsimus, mitte riigi asi.

"Esmaspäeva õhtul peeti kinni 49-aastane Haagi mees, kes ähvardas end püha Nikolause traditsiooni kaitseks õhku lasta," ütles politsei avalduses.

Politsei sõnul rääkis mees oma plaanist nädalavahetusel Facebookis ja põhjustas ühiskonnas ärevuse.

Prokurörid uurisid ähvardust ja otsustasid, et mees tuleb kinni pidada, ehkki lõhkeainet tema juurest ei leitud. Tal tuleb neljapäeval kohtu ette astuda.

Politsei lisas, et mees võttis ähvarduse omaks ja väljendas selle mõju nähes kahetsust.

Viimasel ajal on jõuliste avaldustega esinenud paljud Zwarte Pieti poolehoidjad ja vastased.

Reedel pidas politsei kinni viis meest, kes pildusid kividega rühma "Lööme välja Musta Peetri" liikmeid.

Sel laupäeval on politsei tavapärasest valvsam, sest siis saabub Nikolaus Apeldoorni linna ja esimest korda ei ole teda saatvas rongkäigus Musti Peetreid.