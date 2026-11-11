Meedia: Ukraina lükkas tagasi USA ettepaneku muuta Donetski ja Luhanski piire

Asjaga kursis olev Ukraina allikas ütles ajalehele The Telegraph, et Kiiev lükkas tagasi USA ettepaneku muuta Donetski ja Luhanski oblastite piire, et Venemaa saaks kuulutada piirkondade täielikku hõivamist.

Allika sõnul ei arutanud Ukraina delegatsioon järeleandmisi Venemaa poolt okupeeritud alade küsimuses. "Ukraina ei tunnusta seda kunagi ei de facto ega de jure. See on olnud meie seisukoht läbirääkimislaua taga algusest peale," ütles allikas.

Väljaanne The Economist kirjutas teisipäeval, et USA läbirääkijad käisid Venemaa ja Ukraina vahelise võimaliku territoriaalse kokkuleppe raames välja idee muuta Donetski ja Luhanski oblasti piire. Sellise plaani mõte seisnevat selles, et Venemaa võiks kuulutada alad täielikult enda kontrolli all olevaks, ilma et Ukraina peaks loovutama ühtki territooriumi.

Kolmapäeval algas Abu Dhabis Venemaa ja Ukraina vaheliste läbirääkimiste teine päev, millest võtavad osa ka Ühendriigid. Politico andmetel arutasid osapooled esimesel päeval julgeolekugarantiisid, mida Ukraina ja Venemaa sooviksid pärast sõja lõppu saada. Teine päev on pühendatud territoriaalsetele küsimustele, vahendas Meduza.