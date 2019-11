Teisipäeval hukkus Iisraeli õhurünnakus ka rühmituse Palestiina Islamidžihaad komandör Baha Abu Al-Ata, kes Iisraeli kinnitusel oli süüdi mitmetes hiljutistes raketirünnakutes ning kavandas parajasti ka uusi rünnakuid. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu oli meest varem nimetanud võtmetähtsusega terroristiks ning "tiksuvaks kellapommiks", vahendas BBC.

Kuigi ööl vastu kolmapäeva tulevahetus kuueks tunniks lõppes, kuid varahommikul hakkasid Gaza džihadistid uuesti Iisraeli suunas tulistama ning Iisraeli õhuvägi taasalustas vasturünnakuid.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel on Iisraeli rünnakutes kolmapäeval hukkunud 13 inimest, mis tähendab, et kahe päeva jooksul on Gazas olnud hukkunuid kokku 23. Iisraeli poolel on erinevatel Gaza rünnakutega seotud põhjustel arstiabi vajanud umbes 50 inimest.

Islamidžhiaadi näol on tegu Gaza mõjuvõimu poolest teise rühmitusega, võimsaimaks rühmituseks on Hamas, mis kontrollib muuhulgas ka tervishoiuministeeriumi. Gaza võitlejad on viimasel ajal Iisraeli pihta tulistanud sadu rakette, kuid umbes 90 protsenti neist on Iisraeli raketikaitse (Kippat Barzel ehk Iron Dome) kahjutuks teinud.

Egiptuse ja ÜRO ametnikud on üritanud hiljutist olukorda rahustada, kuid Islamidžihaadi teatel pole praegu sobiv aeg kõneluste vahendamisest rääkida.