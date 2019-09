Politoloog: suur koalitsioon võib muuta Iisraeli sise-, kuid mitte välispoliitikat

Iisraeli erakorraliste parlamendivalimiste järgselt on kaalumisel nn suur koalitsioon, ei ole aga sugugi kindel, et kauaaegne valitsusjuht Benjamin Netanyahu saab peaministrina jätkata. Kohalikud poliitikavaatlejad arvavad, et mõne kombinatsiooni korral võib muutuda Iisraeli sisepoliitika, mitte aga välispoliitika.

Kuigi arvati, et kaalukeeleks Iisraeli uue peaministri osas saab peamiselt Iisraeli venekeelset elanikkonda esindava Meie Kodu On Iisrael partei juht Avigdor Lieberman, siis tegelikult seda ei juhtunud, vahendas "Välisilm".

Kui president Reuven Rivlin traditsiooniliselt kõigi parteide soovitust küsis, jättis Lieberman soovituse andmata, sest tema arust on nii kauaaegne peaminister Benjamin Netanyahu kui ka teda valimistel edestanud Sinivalge partei juht Benny Gantz mõlemad mustad.

"Knessetis on üks partei, mis üritab meid seestpoolt hävitada ja minu arust on nende koht parimal juhul Ramallah' parlamendis, mitte Iisraeli Knessetis. Seepärast ei saa me soovitada ka Sinivalge Partei juhti Benny Gantzi, seepärast on meie soovitus presidendile väga lihtne - me ei soovita üldse kedagi," rääkis Lieberman.

Liebermani asemel osutuvad kaalukeeleks ilmselt hoopis Iisraeli araablastest poliitikud, kes esmakordselt pärast 1992. aastat presidendile üldse kedagi soovitavad.

"Suurem osa Iisraeli avalikkusest ütles oma sõna. Suurem osa Iisraeli avalikkusest ütles "ei" Benjamin Netanyahu valitsusele. Minu arust on see tähtsaim asi, millega meil täna tegemist teha tuleb. Seepärast soovitame me täna - tavaliselt ei soovita me midagi, sellepärast on meie praegune tegu kahtlemata ajalooline, aga me tahame teha lõpu Benjamin Netanyahu ajastule - Benny Gantzi järgmist valitsust moodustama," rääkis Iisraeli Araablaste Ühisnimekirja juht Ayman Odeh.

President Rivlini enda arust oleks parim suur koalitsioonivalitsus, kuhu kuuluks nii Netanyahu parempoolne Likud, Gantzi nii vasak- kui ka parempoolseid liberaale ühendav Sinivalge partei kui ka Liebermani Meie Kodu on Iisrael. President põhjendab oma arvamust Iisraeli rahva enamuse sooviga.

Poliitikavaatlejate hinnangul on peale rahva tahte presidendile vähemalt sama oluline ka seik, et suur koalitsioon riigi välispoliitilise kursi kallale ei kipuks.

"Kui Sinivalge, Likud ja muidugi Lieberman koalitsiooni moodustavad, näeme me olulisi poliitikamuutusi näiteks riigi ja religiooni suhete osas, ultraortodokssete juutide sõjaväkke võtmise osas, aga mingeid suuri poliitilisi muudatusi Iraani või Gaza või üldise julgeolekuolukorra osas ei tule," kommenteeris Jeruusalemma strateegia ja julgeoleku instituudi välispoliitikaekspert Emanuel Navon.

Olukord, mis nüüd Netanyahu ajastu lõpuks ähvardab kujuneda, sai alguse möödunud teisipäeval, kui kummalgi suurel parteil knessetivalimisi võita ei õnnestunud. Sinivalge partei sai 31 ja Likud 33 knesseti 120 kohast.

Netanyahu on kõige kauem ametis püsinud peaminister Iisraeli ajaloos - neil valimistel kandideeris ta viiendaks ametiajaks. Nii pika aja peale pole aga imestada, kui rahvas tüdinema hakkab ning hoopis väiksemate kogemustega poliitikus alternatiivi näeb.

"Gantz toob Iisraeli juhtimisse hoopis teistsuguse mudeli kui Netanyahu. Netanyahu režiimi keskmes ongi Netanyahu ise - Netanyahu on peamine tegija, tema huvid otsustavad, mida Likudi partei ja valitsus tegema hakkavad. Gantz töötab hoopis teistsuguse eetosega, ta toob Iisraeli avaliku huvi keskmesse tagasi ja Iisrael näeb Gantzis eeskätt juhti, kes ka tegelikult hoolitseb Iisraeli avalike huvide eest," rääkis Jeruusalemma heebrea ülikooli poliitikateaduste vanemlektor Gayil Talshir.

Kas president annab uue valitsuse moodustamise ülesande Netanyahule või Gantzile, raske ülesanne on see mõlemale ning patiseis võib lõppeda kolmandate parlamendivalimistega lühikese aja jooksul. President küll lubas, et kolmandaid valimisi ei tule.