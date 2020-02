Iisraeli armee süüdistab Hamasi häkkereid sõdurite võrgutamises

Kolonelleitnant Jonathan Conricus rääkis ajakirjanikele, et viimastel kuudel on nakatunud mitmekümne sõduri telefonid, ehkki armee avastas plaani juba varakult ja nii ei jõudnud suuremad saladused Hamasi kätte.

Armee hinnangul ei sattunud tundlik informatsioon kuigi suurde ohtu, lisas ta.

Conricuse sõnul on see kolmas kord, kui Hamas püüab sotsiaalmeedias libakontode abil noori sõdureid võrgutada. Eelmine katse avastati 2018. aasta juulis.

Viimane üritus oli eelmistest tunduvalt kõrgemal tasemel, tunnistas ta.

Hamas võttis pahaaimamatute sõduritega ühendust WhatsAppi, Facebooki, Instagrami ja Telegrami vahendusel. Noorte neidudena esinenud islamistidest häkkerid saatsid sõduritele ahvatlevaid fotosid, teksti- ja häälesõnumeid.

Kehva heebrea keele oskust põhjendasid nad väitega, et on uusimmigrandid. Telefonivestlusest kõrvalepõiklemiseks ütles mõni "naine" isegi, et on kurt või kõva kuulmisega.

Kui sõprus oli sõlmitud, paluti sõduritel alla laadida Snapchati sarnane app, mis võrgutajate väitel võimaldavat fotosid vahetada, nii et need kiiresti kustuvad, rääkis Conricus.

Tegelikult oli tegemist pahavaraprogrammide Catch&See, ZatuApp ja GrixyApp linkidega, mille kaudu pääsenuks Hamas sõdurite telefonidesse.

Conricuse sõnul on Hamasi seotus rünnakutega vaieldamatu, sest pahavara oli ühenduses islamistliku liikumise serveritega ja vähemalt üht profiili oli Hamas varemgi kasutanud.