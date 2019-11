Iisrael ja Gaza Islamidžihaad kostitasid teineteist rakettidega

Rünnak Gaza sektori põhjaosas tuli pärast palestiina mässuliste ja Iisraeli vahelise vägivalla ägenemist.

Iisraeli sõjavägi ründas enda sõnul kahte Islamidžihaadi raketiüksuse võitlejat, kes kujutasid endast vahetut ohtu.

Teisipäeval tappis Iisraeli sõjavägi Gaza sektoris Islamidžihaadi komandöri ja vigastas veel seitset inimest. Sellele vastati raketitulega Iisraeli pihta.

Iisrael süüdistas tapetud komandöri Baha Abu Al-Atat hiljutises raketitules ja reas teistes rünnakutes. Väidetavalt plaanis ta uusi rünnakuid.

Vastutuli tõi Iisraelis kaasa purustusi ja vigastusi ning võib viia vaenutegevuse eskaleerumiseni.

Süüria riigimeedia vahendas samal ajal, et Iisrael ründas Damaskuses kolme raketiga ka Islamidžihaadi kõrget liiget Akram Ajourit, kuid tappis tema poja ja lapselapse. Ajouri ise viga ei saanud.

Iisrael seda rünnakut ei kommenteeri.

Islamidžihaadi relvajõud aga kinnitasid komandör Baha Abu Al-Ata surma Gazas. Rühmituse teatel hukkus ka tema naine ning nende kaks last said viga.

Iisrael süüdistas Atat hiljutises raketitules Iisrael pihta ja uute rünnakute plaanimises.

Teisipäeva õhtul sai uutes Iisraeli õhurünnakutes äärmusrühmituse Islamidžihaad positsioonidele surma veel kolm palestiinlast, teatas enklaavi tervishoiuministeerium.

Komandöri tapmise järel vandusid Islamidžihaad ja temaga liidus Hamas kättemaksu. Minuteid pärast komandöri surmast teatamist avasid palestiina mässulised Gaza sektorist Iisraeli pihta raketitule ning Iisraeli lõunaosas ja Tel Avivis kõlasid hoiatussireenid.

Sõjaväe sõnul tulistati Gazast mõne tunniga rohkem kui 50 raketti, milles 20 tulistas alla Iisraeli raketitõrjesüsteem Iron Dome. Iisraelis keegi surma pole saanud, lisas sõjavägi.

Gaza tervishoiuministeeriumi sõnul on rünnakutes surma saanud kolm ja haavata 18 inimest. Iisraeli meedikud on rünnakute tõttu ravinud 29 inimest.

Islamidžihaadi teatel võeti sihikule Jeruusalemm, Tel Aviv ja teised linnad. Rühmitus läks enda sõnul "maksimaalsesse häireseisundisse".

"Valmistume mitu päeva kestvaks lahinguks," ütles Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Jonathan Conricus.

Koolid Gaza sektoris ja osa Iisraeli piirkondades, sealhulgas Tel Avivis, jäeti teisipäeval suletuks. Iisraeli sõjavägi käskis Tel Avivis ja riigi keskosas mittehädavajalikel töölistel koju jääda ja keelas avalikud kogunemised.

Iisrael süüdistab Atat Sderoti linna muusikafestivali vastu suunatud rünnakus augustis ja raketirünnakutes novembri algul. Samuti süüdistatakse teda snaiprite ja droonide kasutamises Iisraelli ja tema sõdurite vastu.

"Ata vastutab enamike viimasel aastal Gaza sektorist tehtud terrorirünnakute eest," teatas sõjavägi ja kirjeldas teda tiksuva pommina. Sama ütles ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu hiljem.

Tulevahetus võib viia Iisraeli-Palestiina konflikti tõsise ägenemiseni. Alates 2008. aastast on maha peetud kolm sõda ja Gaza on Iisraeli range blokaadi all.

Islamidžihaad on Hamasi järel Gaza sektori mõjukaim mässuliste rühmitus.

Iisraeli sõjaväe teatel on valmistutud erinevateks ründe- ja kaitsestsenaariumiteks.

Pinged tulevad Iisraeli jaoks poliitiliselt keerulisel ajal. Septembris peetud valimised lõppesid tasavägiselt ja uut valitsust pole senini moodustatud.