Itaalias tuhnisid metssead üles narkosmugeldajate kokaiinipeidiku

Loomalik "narkoreid" tuli välja, kui politsei kuulas pealt itaallasest ja kolmest albaanlasest koosneva narkojõugu omavahelisi telefonikõnesid, vahendas Daily Telegraph.

Pealt kuulatud emotsionaalsetes telefonivestlustes kirjeldasid kurjategijad seda, kuidas nad olid läinud metsa ja avastanud, et nende peidik on üles kaevatud ning 20 000 euro eest kokaiini on valge vaibana mööda metsaalust laiali puistatud.

Kuigi kokaiin oli pandud tugevatesse veekindlatesse pakenditesse, polnud sellisest ümbrisest vastast metssigade jõulistele kärssadele.

Hetkel pole teada, kuidas kokaiin metssigadele mõjus.

Kõik neli narkosmugeldajat on praeguseks kinni peetud ja neid ootab kohus. Kaks neist viibib eeluurimisvanglas, teised kaks on koduarestis.

Meeste kohta on teada, et peamiselt müüsid nad kokaiini Arezzo linna baarides ja ööklubides, kuid aeg-ajalt tegutseti ka Sienas ning kõrval asuva Umbria maakonna linnas Perugias.