Ajalehe Helsingin Sanomat andmetel on alates maist olnud Soome pealinnas elektritõukeratastega liiklusõnnetusi nii palju, et umbes 400 inimest on vajanud haiglaravi. Üheksal juhul oli tegu juhtumitega, kus patsiendil oli tõsine ajutrauma.

Elektritõukside õnnetuste puhul ongi peamised vigastused käte ja pea piirkonnas, kirjutab ajaleht.

Näiteks Töölö haiglas on alates maist olnud elektritõuksidega seotud õnnetuste tõttu abi saamas 74 inimest, kellest 33 puhul tuli teha operatsioon. Selliste patsientide keskmine vanus oli 32 eluaastat.

Samas on Töölö haigla patsiendid vaid nö jäämäe tipp, sest sinna viiakse ainult tõsisemate ehk potentsiaalselt operatsiooni vajavate vigastustega patsiendid. Kergemate või lihtsamat abi vajavate vigastustega patsiendid pöörduvad või viiakse ka Haartmani ja Malmi haiglatesse. Kokku on elektritõukside õnnetuste tõttu tekkinud patsiente olnud umbes 400 ringis.

Töölö haigla peaarst Kaisa Virtanen märkis muuhulgas, et umbes pool õnnetustest on olnud sellised, kus olulist rolli on märkinud alkoholi tarvitamine. Lisaks 29 Töölö patsiendi juhul toimus õnnetus hilistel öötundidel.

"Tundub, et elektritõukse kasutatakse pärast kõrtsiõhtut koju minemiseks," nentis ta.

Samuti on tähelepanuväärne, et Töölö 74 patsiendist 65 puhul kukuti liikluses nii, et õnnetuses polnud teist osapoolt. Ehk kokkupõrget pole olnud ning õnnetus on olnud tingitud liigsest kiirusest, tasakaalu kaotamisest ning valearvestusest.

"Selge sõnum on see, et purjus peaga ei peaks elektritõuksi kasutama," rõhutas Virtanen.