Järgmine suvi tõotab elektritõuksidele reegleid ja piiranguid

Tänavune ehk esimene aasta, mil elektritõuksid hulgi Tallinna tänavatele ilmusid, näib statistika järgi üsna murevaba: politseile on tänaseks laekunud kaheksa teadet õnnetustest, kus üheks osapooleks oli elektritõukeratas.

Tegelikkus on teine. Suurem osa tõukeratastega juhtuvatest õnnetustest politseisse lihtsalt ei jõua, kuna kõikvõimalikke kukkumisi ei käsitleta liiklusõnnetustena, vaid õnnetusjuhtumitena.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo ütles ERR-ile, et elektritõuksidega toimunud registreeritud õnnetuste arv võib paista tõesti väike – eriti kui arvestada, et kõigis liiklusõnnetustes Eestis on täna saanud viga 1025 inimest, kellest 200 on olnud jalgratturid – kuid tegelikust olukorrast see täit pilti siiski ei anna.

"Politsei statistika ei peegelda tegelikku olukorda, sest tegu pole liikluskindlustuse juhtumitega ja need ei jõua ka politseisse," märkis Loigo

Elektritõukeratta definitsioon liiklusseaduses täna lihtsalt puudub. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ettepaneku põhjal lisati liiklusseadusesse, et ka elektrilisel tõukerattal, rulal, hõljukil ja teistel sarnastel liiklusvahenditel liikuvad isikud loetaks jalakäijaks ning neile rakenduks jalakäija liiklusreeglid.

MKM-i veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu sõnul kaalutakse praegu ministeeriumis elektritõuksiga sõitmisele konkreetsete nõuete kehtestamist.

"Vaadates, kui palju on antud valdkond viimase poole aastaga edasi arenenud, tunnetame, et välja pakutud muudatus koos kehtivate nõuetega ei pruugi olla piisav tagamaks liiklejate ohutust. Seetõttu oleme põhjalikumalt analüüsimas elektriliste sõidukite kasutamisele täiendavate nõuete kehtestamise vajadust," rääkis Salmu.

Salmu sõnul ei tähenda praegune hägune seis seadustes, et elektritõuksiga võiks teha, mis parajasti pähe torkab.

"Rõhutame, et liiklusseaduses kohaselt abivahendeid kasutav jalakäija ei tohi ohustada jala käivat inimest. Seega: jalakäijatega koos liigeldes on soovitatav liikuda nendega sarnasel kiirusel. Seda tingimust peab silmas pidama ka elektrilise tõukerattaga liikuv jalakäija," märkis Salmu, kelle sõnul võib tänase seaduse järgi sõita elektritõuksiga ka jalgrattateel või selleks ette nähtud teeosal, kuid seal ei tohi tõukerattaga takistada jalgratturit, sest seaduse järgi on tõuksijuht jalakäija.

Loigo: sõiduteelt peavad elektritõuksid kaduma

Kõik politsei jaoks oluline on seni liiklusseaduses sätestamata: näiteks, kus elektritõuksiga sõita võib. Täna sõidetakse nendega ka sõiduteel, mis Loigo hinnangul pole "kindlasti mõistlik".

"Elektritõukerattal on kiirus suur, näha seda autode vahel ei ole, ja see ei ole kindlasti turvaline lahendus," märkis ta.

Loigo tõi näiteks, et Saksamaal pole sõiduteel tõuksiga sõitmine lubatud, nii mõneski Euroopa riigis on elektritõuksidele kehtestatud ka kiiruspiirang.

Loigo sõnul ei pea kiivri või helkurvesti kandmist sõitjale kohustuslikuks tegema, kuid selgeid regulatsioone oleks politseile ikkagi vaja.

Kuid eelkõige vastutab tõuksijuht ikkagi ise, ja see jääb nii ka siis, kui seadusemuudatused tehakse.

"Kokkuvõttes otsustab liikleja ikkagi ise, kui ohutult ta rattaga sõidab, nii on see ka täna ja see ei muutu. Seadus toob selguse, aga kukkumisi see ära ei hoia," ütles Loigo, ja lisas, et kui vaadata tänaseid õnnetusi, siis valdavalt juhtub see, et tehakse midagi valesti ja kukutakse külili.

Loigo kinnitas, et MKM-iga tehakse koostööd, et täiendused seadusesse viia.

"Täna pole veel ühtset selget seisukohta, kuidas saab tulevikus olema, aga teeme tööd, et saaks olema selge: kas on vanusepiirang, kuidas on turvavarustuse kasutamisega, kuidas on kiirusega, kuidas on võimsusega ja kuskohas sellega liigelda võib. Täna me sellega juba tegeleme," ütles Loigo.

Sander Salmu ütles, et liiklusseaduse muudatused on planeeritud valitsusse esitada hiljemalt käesoleva aasta lõpuks.

Paar näidet politseile teadaolevatest õnnetustest: