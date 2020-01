Seadusmuudatus suunab elektritõukeratturid eelkõige jalgrattateedele

Teisipäeva õhtupoolikul toimunud valitsuse liikluskomisjonis andis MKM komisjonile ülevaate elektritõukerattaid puudutava seaduse eelnõu käsitlusest.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on elektritõukerataste reguleerimine eelkõige vajalik, et aidata kaasa üldisele liiklusohutusele- ja kultuurile. "Möödunud suvel tulid elektritõukerattad liikluspilti suhteliselt ootamatult. Vahepeal on toimunud põhjalik avalik debatt ning oleme jõudnud esmase lahenduseni, mille soovime sel aastal ellu viia."

Kavandatud seadusemuudatusega jääks elektritõukerataste eelistatud liikumisalaks jalgrattateed, nende puudumisel aga jalakäijate keskkond. Kergliiklejatele mõeldud taristu puudumisel erandina ka sõidutee Lisanduvad ka vastavad liikumiskiiruse piirangud ja täiendavad ohutusnõuded, sh laste ohutusele suunatud nõuded.

Plaanis on luua uus mõiste "kergliikur", mille alla liigituks tulevikus peale elektritõukeratta ka tasakaaluliikur. Seni kehtinud nõue, et jalakäijatest tuleb ohutult ja nendega samal kiirusel mööduda, kehtiks ka edaspidi.