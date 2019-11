Riigikogu liige Heiki Kranich (RE) on pankrotti läinud ettevõtete laenukäendajana sattunud täbarasse olukorda, kus teda ähvardab enam kui 275 000-eurone võlanõue.

Kranich seisab silmitsi 275 334-eurose nõudega, mis on seotud pankrotti läinud ettevõttele W-Trade antud laenuga. Ettevõttele andis laenu Läänemaa ettevõtja Koit Uus oma ettevõtte AS Uuemõisa Invest kaudu, Kranich oli laenude käendaja.

Kranichi majanduslike huvide deklaratsioonist tuleb välja, et pankrotistunud W-Trade on saanud tema käendusel kaks laenu: üks summas 222 000 eurot ja teine summas 53 334 eurot.

Ettevõte tegeles elektriliste valgusseadmete tootmisega, ent vahetas suure agarusega ka nimesid. Ettevõte alustas tegevust OÜ-na Warren, jätkas TFA OÜ-na, siis muutis nime TFA Development OÜ-ks, sealt edasi W-Trade OÜ-na ning läks tänavu septembris pankrotti viimaks Hazarra Naxibullah OÜ nime all. Riigi ees jäi üles ligi 17 000-eurone maksuvõlg, mis tekkis ja hakkas paisuma 2018. aasta aprillist. Ka mullune majandusaasta aruanne on esitamata.

Veel 2017. aastal ja ka enne seda oli ettevõte kasumlik: ligi 1,6-miljonilise käibe juures teeniti üle 71 000 euro kasumit.

Ettevõttes omas 40-protsendilist osalust ka Heiki Kranichi ettevõte Triitium OÜ, mis on likvideerimisel.

Heiki Kranich ei soovinud ERR-ile kommenteerida, kuidas ta ligi 300 000-eurost võlgnevust likvideerib, sest ei pidanud seda avalikkuse asjaks, kuid möönis, et kokkulepe, kuidas asjaga tegutseda, on olemas.

"Tegelen. Loomulikult on igasuguste asjade kohta kokkulepped, aga see ei ole teema, mida avalikkuse ees arutada," teatas Kranich napilt.

Ajakirjaniku märkuse peale, et riigikogu liige on ometi avaliku elu tegelane, mistõttu on avalikkuse huvi põhjendatud, vastas ta: "Aga ma ju helistasin teile tagasi."

Võlausaldaja Koit Uus ei soovinud samuti teemat pikemalt lahata. Heiki Kranichi suhtes tal pretensioone ei ole.

"Meil hetkel reguleerimata suhteid ei ole," ütles ettevõtja, kinnitades, et vajadust võla kättesaamiseks kohtusse minna ei ole.

Miks laenu saanud ettevõte pankrotti läks, on Uusile selge, kuid ta ei soovi seda täpsemalt kommenteerida.

"Sisuliselt saan aru, et Kranich investeeris mingisse firmasse ja kui hakkas küsima, mis seal toimub, siis küsiti vastu, et aga mis sa Saksa ajal tegid. Lihtsalt ebaõnnestunult investeeris," ütles Uus. "Kui sa raha sisse paned, siis on üks pilt, aga kui investeering ei õnnestunud, siis on hoopis teine pilt."

Milles Kranichi ja Uusi kokkulepe seisneb, võib osaliselt aimu saada rahvasaadiku kolmandast käenduslepingust.

Nimelt on Uusi firmal Uuemõisa Invest esitatud nõue ettevõttele W-Energia, mille sidusettevõte W-Trade oli. Ka see ettevõte kuulub W-Trade'i põhja lasnud Jürgen Vesterile. Heiki Kranich on käendanud Uuemõisa Investi nõuet W-Energia vastu mahus 42 000 eurot.

Ka Vesteri ettevõte W-Energia sipleb probleemides. Mulluse aastaaruande järgi sai ettevõte 2,8-miljonilise käibe juures 113 000 eurot kahjumit ning maksuvõlg riigi ees tekkis tänavu oktoobris. Praeguseks on maksuvõlg kasvanud 4568 euroni. Ka see ettevõte jätkab innovaatiliste valgustite tootmisega, nagu ettevõtte napp koduleht väidab, kuid muud peale ingliskeelse avalehe kirjaga "usaldusväärne kvaliteet" sealt ei leiagi.

Ka Kranichi kahest laenulepingust vähemalt üks on seotud Koit Uusiga. Nimelt on ta võtnud Uuemõisa Investist laenu 69 000 eurot. Tema teine laenuleping on sõlmitud Swedbankiga summas 73 077 eurot.