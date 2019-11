Tulusat tööd Kanadas jätkub veel mitmeks suveks. Talvise jäämurdehooaja ja suvise Kanada töö vahele jäävaks kaheks kuuks otsitakse Botnicale tegevust eelkõige Balti mere tuuleparkide teenindusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alates neljapäevast seisab Botnica seisab taas Tallinnas Paljassaare sadamas, valmistudes koduseks jäämurdehooajaks, mis kestab 20. detsembrist 20. aprillini. Suveperioodil töötas Botnica juba teist aastat Kanada Arktikas, eskortides ennekõike Baffini saare rauamaagikaevandustest maaki vedavaid aluseid.

"See hõlmas jäämurdmist ja laevade eskorti nagu eelminegi aasta, aga sel aastal oli meil lisakohustuseks veel töö teadlastega erinevad teadusprojektid. Kogu suveperioodi, kui oli jäävaba, siis see andis meile võimaluse teadlastega erinevaid teadusprojekte teha," rääkis Botnica kapten Siim Sokk.

Sama töö ootab Botnicat ka järgmisel suvel, sest prahileping Kanada partneriga kestab 2022. aastani, kuid kuulub küll partneri poolt igal aastal ülekinnitamisele. Botnicat haldav TS Shipping on siiski kindel, et pigem jätkub tööd kauemaks.

"See on täiesti välistatud, et me enam sealt rohkem tööd ei saa, pigem vastupidi, et kust me võtaks veel ühe jäämurdja. Baffin kindlasti tahaks näha meie kõrval just TS Shippingu egiidi all," ütles TS Shipping juhatuse liige Ülo Eero.

Ülo Eero tunnistab, et naftaplatvormide teenindamine oleks kasumlikum, kuid neid töid on raske saada.

"Naftatööd on kindlasti kallimad, aga antud hetkel, kui naftatööstus kiratseb, on hinnad ka seal langenud, ehk oleme praegu sellisel kuldsel keskteel. Arvestades laeva kulumist Kanada tööga või naftatööga, siis jäämurdjas me ei kasuta kõike seda tehnikat, mis meil peal on, ehk siis see resuurss jääb," lausus Eero.

Praegu käib töö selle nimel, et leida Botnicale tööots ka neiks kaheks kuuks, mis jäävad koduse jäämurdeperioodi ja suvise Kanada töö vahele.

"Sinna kõrvale mahubki ainult kaks kuud - mai ja juuni. Maiks ja juuniks me töötame selle nimel, et saada tuuleparkides tööd, mis oleks soovitavalt Balti meres. On see siis Poola vetes, Eesti vetes. Ülejäänud on kõik kaetud ja vähemasti Baffinland ei ole ühegi märgiga, et nad ei taha meid tagasi järgmisel aastal või peale 2022. aastat," lisas Eero.

Tallinna Sadama majandusaasta aruande kohaselt tõstis suvetöö Kanadas 2018. aastal Botnica müügitulu ligi kaks korda ja viis laeva käitlemise kasumisse.