Jäämurdja Botnica teeb ka sel suvel tööd Kanada Arktikas

Eelmisel kahel aastal abistas Botnica Põhja-Kanada arktilistes vetes Panamax tüüpi kaubalaevu jääs rauamaagi ekspordil Milne Inlet sadamast avamerele.

TS Shipping juhatuse esimehe Ülo Eero sõnul hindas Kanada firma Baffinland Iron Mines Corporation Botnica tehtud tööd väga heaks ja pikendas tellimust ka sel aastal perioodiks juuni lõpust oktoobri lõpuni.

"Kui 2018. aastal toimus töö kahes osas ja m/l Botnica käis Arktika jäävabal ajal Tallinnas, siis 2019. aastal jäi laev kolm nädalat kestnud jäävabaks perioodiks Baffini saarestikku ning abistas lisatööna Kanada teadlasi merepõhja ja arktiliste vete uuringute tegemisel," märkis Eero.

Tallinna Sadama tütarettevõte OÜ TS Shipping sõlmis 2018. aastal lepingu Baffinlandiga multifunktsionaalse jäämurdja m/l Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja iga-aastaste call optsioonidega 2019-2022 suveperioodideks. Lisaks rauamaagi ekspordil osutatavatele eskort- ja jääseirelaeva teenustele teostab Botnica selles ökoloogiliselt väga tundlikus piirkonnas reostusseiret ja osutab vajadusel hädaabi teenuseid.

Baffinland Iron Mines Corporation on Kanada kaevandusettevõte, mis tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas.

Talveperioodil ehk 20. detsembrist 20. aprillini on TS Shippingul leping Eesti veeteede ametiga jäämurdeteenuse osutamiseks Eesti rannikuvetes. TS Shipping on 100 protsenti Tallinna Sadamale kuuluv tütarettevõte, mille põhitegevus on multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica erinevate teenuste osutamine.