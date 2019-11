Valla plaan on püstitada skulptuur juba tuleva aasta algul ning avada see pidulikult 24. veebruari vabariigi aastapäeva pidustuste käigus, kirjutab Põhjarannik.

Skulptuuri autoriks on Aivar Simson alias Simson von Seakyl, kogu projekti eelarve on 45 000 eurot, kuid Toila vallal on olemas sellest vaid kolmandik.

Vallavanema sõnul on Pätsi skulptuuri paigaldamine on üks osa pargi atraktiivsuse tõstmise kontseptsioonist.

"Oru park on tuntud külastuspaik nii piirkonda külastavatele turistidele kui kogu maakonna elanikele ning paigaldatav skulptuur rikastab pargi külastuskogemust veelgi - see saab olema lossiplatsi sümboliks ja maamärgiks," kirjutas East.

RMK rajas käesoleval aastal lossiplatsile välisvalgustuse ning 2020. aastal paigaldab vald tänavavalgustuspostidele kõlarid, kust hakatakse kindlatel kellaaegadel mängima 1930ndate muusikat.

1930. aastate lõpus asus Toila Oru pargis president Konstantin Pätsi suveresidents.