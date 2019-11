Jumalaema kiriku taastustööd takerdusid vaidlustesse

Pariisis Jumalaema kiriku renoveerimisprotsess tundub olevat justkui ajas seisma jäänud. Ainult selle vahega, et kui maikuiste ajalehtede esikaantelt võis lugeda retoorilist küsimust, kas restaureerida kiriku torn ajaloolises või kaasaegses võtmes, siis nüüd, pea pool aastat hiljem, on see sama küsimus võtnud tüli mõõtme.

Sõneluse keskmes on peaarhitekt Philippe Villeneuve ja renoveerimist juhtiv kindral Jean-Louis Georgelin. Erinevalt peaarhitektist, toetab kindral president Emmnauel Macroni mõtet ehk anda tornile kaasaegsem vorm.

"Mis puudutab aga peaarhitekt Villeneuve`i, siis ma olen talle juba öelnud, et tal oleks targem oma suu pidada et me saaksime kõik rahulikult asjaga edasi minna," rääkis kindral Georgelin. Tõe huvides olgu öeldud, et sõna "guele", mida ta kasutas, kõlab otsetõlkes veidi reljeefsemalt ja solvavamalt kui "suu".

Peaarhitekt on juba öelnud, et taandab end protsessist juhul kui 19. sajandist pärit torni ajaloolisel kujul ei taastata. Tema sõnul tähendab tornile kaasaegsema kuju andmine ka seda, et tööd ei mahuks kohe kindlasti viie aasta sisse, nagu president Macron praegu ajaliseks tärminiks seadnud on.

Tegelikult on tööde algus viibinud ka suvel avastatud pliimürgistuse tõttu. Leiti, et plii osakaal õhul on normist tunduvalt kõrgem ning mitmed lähedalasuvad koolidki alustasid õppetööd mitu nädalat hiljem.

Nüüd, mil pliimürgistus seljatatud, on edasi liigutud ka mõttega, millest 19. sajandil Eugène Viollet le Duci konstrueeritud torn taastada. Üks variant olla päevalehe Le Monde andmetel Aafrikast Ghanast tellitud spetsiaalsest puidust.

Mõned päevad tagasi üllatas prantsuse avalikkust aga ka info selle kohta, kes renoveerimistöid läbi hakkavad viima. Hiina meedias kirjutatatakse sellest, et Notre-Dame'i torni rekontrueerimises hakkavad kaasa lööma Hiina eksperdid. Ametlikult seda ei kinnitata, samuti ei figureeri see 87 kinnitatud koostöö-akti hulgas, mida president Emmanuel Macron sel kuul Hiinas allkirjastamas käis.

Igal juhul soovitakse selle aasta lõpuks torni renoveerimise lepe allkirjastatuna paberile saada ning töödega pihta hakata järgmise aasta teises pooles. Lõppeesmärk on renoveeritud kirikutorn külalistele avada 2024. aastaks, mil Pariisis toimuvad olümpiamängud.