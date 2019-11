Opositsioon teatas rikkumistest Valgevene valimistel

Opositsioonierakondade vaatlejad teatasid pühapäeva pärastlõunaks 524 rikkumisest, millest enamik puudutas valijate arvu suurendamist jaoskondades.

Valimisi jälginud inimõigusaktivistid teatasid ka vaatlejate väljaviskamisest, pildistamise keelamisest ja vaatlejate vaatevälja tõkestamisest.

Opositsioonilise Valgevene Rahvarinde asejuht Alaksej Janukevitš ütles, et võimud on valimid "tuttava võltsimise stsenaariumi.

Euroopa Komisjoni kõneisik Maja Kocijancic kinnitas, et blokk jälgib pühapäevaseid valimisi tähelepanelikult. "Meie standardid on valimiste suhtes väga kõrged ja me ootame Valgevenelt ausaid läbipaistvaid valimisi, mis vastaksid rahvusvahelistele standarditele."

Lukašenka kandideerib 2020. aasta presidendivalimistel

Valgevene president Aleksandr Lukašenka ütles pühapäeval, et kavatseb järgmise aasta presidendivalimistel uuesti kandideerida.

"Esitan oma kandidatuuri, kuid arvan, et kui olete kategooriliselt selle vastu, oleksin mõistagi häiritud, kuid te peaksite minu kandidatuuri tagasi lükkama," ütles president ajakirjanikele.

Lukašenka lisas, et "ei solvuks", kui teda mõnedel valimistel ei toetataks.