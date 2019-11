Lukašenko väidetav armuke sai Valgevene rahvasaadikuks

Valgevene hiljutistel valimistel, kus parlamenti ei pääsenud ükski opositsiooni poliitik, sai rahvaesindajaks ka 2018. aastal Miss Valgeveneks kroonitud 22-aastane kaunitar Maria Vassiljevitš, keda on avalikkuses sageli seostatud president Aleksandr Lukašenko endaga.

"Euroopa viimaseks diktaatoriks" kutsutud 65-aastast Lukašenkot on viimasel ajal nähtud Vassiljevitši seltsis päris sageli. Koos on käidud näiteks jäähokimängudel, riiklikel kunstifestivalidel ja Moskvas 2018. aastal toimunud jalgpalli MM-il. Tähelepanu pälvis ka riigitelevisioonis üle kantud aastalõpuball, mille raames Lukašenko ja Vassiljevitš tantsupartneriteks olid, vahendab ajaleht Times.

Mingit ametlikku kinnitust suhte kohta muidugi pole, kuid Valgevene ühiskonnas on laialt levinud veendumus, et Vassiljevitši näol on tegu president Lukašenko armukesega.

1994. aastast võimul olnud endise kolhoosjuhi eralu kohta on teada, et 1975. aastal abiellus ta oma keskkooliaegse kallima Galina Želnerovitšiga. Sellest abielust sündisid pojad Viktor (1975) ja Dmitri (1980), kes tegutsevad oma isa juhitud riigi poliitikas ja ettevõtluses. Ametlikult on Aleksandr ja Galina endiselt abielus, kuid naine elavat juba aastaid riigipeast eraldi maapiirkonnas.

2004. aastal sai Lukašenko kolmandat korda isaks, kui sündis poeg Nikolai, kes on saatnud presidenti paljudel avalikel üritustel ning kelles Lukašenko nägevat omna võimalikku mantlipärijat. Nikolai ema kohta pole ametlikult midagi teada, kuid laialt levinud arvamuse kohaselt on poisi emaks Lukasenko kunagine isiklik arst Irina Abelskaja.

22-aastase Vassiljevitsi näol on aga tegu Valgevene ajaloo noorima rahvasaadikuga.

Rahvusvahelised organisatsioonid ja opositsiooni esindajad on teatanud, et ka hiljutised Valgevene valimised olid võimu kasuks kallutatud.