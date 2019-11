Valgevene parlamenti ei pääsenud ükski opositsiooni kandidaat

Opositsioon kaotas alamkojas oma kaks senist saadikut, kellel ei lubatud pühapäevastel valimistel kandideerida.

Valgevene opositsioonivaatlejad teatasid massilistest rikkumistest pühapäevastel parlamendivalimistel.

Opositsioonierakondade vaatlejad teatasid pärastlõunaks 524 rikkumisest, millest enamik puudutas valijate arvu suurendamist jaoskondades.

Valimisi jälginud inimõigusaktivistid teatasid ka vaatlejate väljaviskamisest, pildistamise keelamisest ja vaatlejate vaatevälja tõkestamisest.

Opositsioonilise Valgevene Rahvarinde asejuht Alaksej Janukevitš ütles, et võimud on valimid "tuttava võltsimise stsenaariumi.

Euroopa Komisjoni kõneisik Maja Kocijancic kinnitas, et blokk jälgib pühapäevaseid valimisi tähelepanelikult. "Meie standardid on valimiste suhtes väga kõrged ja me ootame Valgevenelt ausaid läbipaistvaid valimisi, mis vastaksid rahvusvahelistele standarditele."

Lukašenko arvates peaks Valgevene presidenti valima 2020. aasta suvel

Valgevene järgmised presidendivalimised tuleks pidada 2020. aasta suvel, ütles president Aleksandr Lukašenko pühapäeval.

"Kõige hilisem võimalik kuupäev on augusti lõpp. Mulle tundub, et need valimised peetakse suvel," lausus president ajakirjanikele Minskis.

Presidendi tähelepanu tõmmati asjaolule, et valijad on üldiselt suvel puhkamas. Ta vastas, et need, kes tahavad hääletada, leiavad alati võimaluse seda teha.