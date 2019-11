Majaelanik kaebas ministeeriumile Narva kohviku rasvafiltri pärast

Advokaadibüroo Miller & Company kaudu ministeeriumisse jõudnud kirjas märgitakse, et OÜ Narva Kohvik rikub tõenäoliselt tervishoiu- ja tuleohutusnõudeid.

Anonüümseks jääv elanik tunneb tõsist muret, et hooldamata rasvafilter, mis varem täitis kogu maja halva lõhnaga, võib lisaks olla tuleohtlik.

"Murelik kodanik", nagu teda kirjas nimetatakse, leiab, et kohviku rasvafilter on väga tuleohtlik, kuna see on ebaturvaliselt paigaldatud ning nõuetekohaselt hooldamata.

"Kuna rasvafilter ei ole nõuetekohaselt hooldatud, siis iga väikese sädeme korral võib rasvafilter süttida ning põhjustada keldris tulekahju, mis omakorda võib ohtu seada kõigi majas viibivate inimeste turvalisuse ja heaolu," märgitakse kirjas.

Samuti leiab majaelanik, et rasvafiltri osas peaks teostama järelevalvet, kuid kardab, et kohviku omanik pole vastavat ametit rasvafiltri asukohast teavitanud.

Lisaks oli elaniku sõnul korteriühistu sunnitud ise ajutise lahenduse organiseerima, sest majas "levis pidevalt rasvafiltrist tulev ebameeldiv lõhn".

"Minu klient on korduvalt nendest rikkumistest teavitanud ka kohviku juhatajat, kes ei ole vajalikke samme rikkumiste lõpetamiseks ette võtnud," märkis advokaadibüroo kirjas.

Kohviku juhataja süüdistab kallist ventilatsiooni

Narva kohviku juhataja ütles ERR-ile, et haisu levikus on süüdi uus kallis ventilatsioonisüsteem, mis paigaldati vastupidiselt kohviku soovitustele mahajäetud keldrisse.

Tuleohutusega aga ei tohiks probleeme olla, sest nende nõuete täitmist käis paar nädalat tagasi kontrollimas päästeamet, kinnitas omanik ja juhataja Alla Sbitneva.

"Kolmapäeval tullakse veterinaar- ja toiduametist ja linnavalitsusest olukorraga tutvuma. Projektid on kõik olemas," ütles ta.

Hais, mis majas levib, pole aga sugugi rasvast, vaid on pärit mahajäetud keldrist. Nimelt tellis korteriühistu 11 000 eurot maksnud ventilatsioonisüsteemi, mis paar kuud tagasi paika pandi, ja sellest ajast saadik on ka kohvik halva lõhna käes vaevelnud.

"Me olime sellele süsteemile vastu, ütlesin majaelanikele, et seda ei võetaks, et see on kallis ja on teised, paremad lahendused. Aga telliti see süsteem, taheti teha olukorda paremaks, aga läks hoopis hullemaks," kirjeldas Sbitneva, kes on ka ise 1. oktoobrist korteriühistu liige.

Rasvafiltri pärast ei tasu juhataja sõnul majaelanikel aga muretseda, sest sealt võetakse nagu kord ja kohus rasv välja ning selles ei näe ta mingit ohtu. "Ma olen kõik teinud, mida nad on soovinud, ma ei tea enam, mida nad minust tahavad," ütles Sbitneva.