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WSJ: USA viis Iraani ohu tõttu oma lennukid ära ka teisest Briti baasist

Välismaa
USA õhujõudude tankurlennukid Ühendkuningriigi Mildenhalli lennuväebaasis.
USA õhujõudude tankurlennukid Ühendkuningriigi Mildenhalli lennuväebaasis. Autor/allikas: SCANPIX / Ben Birchall, PA Images / Alamy
Välismaa

USA viis esmaspäeval Iraani võimaliku ohu tõttu oma lennukid ära Inglismaal asuvast Briti kuninglike õhujõudude (RAF) Mildenhalli baasist, teatas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) juhtunuga kursis olevatele allikatele viidates.

Lennujälgimisandmete ja veel ühe juhtunuga kursis oleva ametniku sõnul suunati kaks Mildenhalli baasi kasutanud USA õhus tankimise lennukit esmaspäeva varahommikul Saksamaale. Päeva jooksul viidi mitu teist baasis paiknenud õhutankurit samuti Saksamaale ja mujale.

USA õhujõudude pressiesindaja keeldus lennukite ümberpaigutamise üksikasju WSJ-le avaldamast, kuid ütles avalduses, et USA lennukid liiguvad erinevatel põhjustel regulaarselt sõjaväebaaside ja operatsioonipiirkondade vahel. Valge Maja suunas kommentaaripalve Pentagonile.

Lennukite ümberpaigutamine toimus pärast seda, kui Pentagon saatis oktoobris teisest Inglismaal asuvast baasist, RAF Fairfordist, USA-sse tagasi pommitajad B-1. WSJ teatel muutusid ametnikud murelikuks Iraani toetatud plaani pärast, mille eesmärk oli tappa USA piloote ning rünnata droonide ja muude vahenditega sõjalennukeid.

WSJ meenutas, et Teherani ähvarduse kohaselt ulatuks igasuguse USA rünnaku korral Iraani vastulöök Lähis-Idast kaugemale.

Kongressi kaheksa tähtsamat poliitilist ja luurevaldkonna juhti ehk niinimetatud Gang of Eight said esmaspäeval ülevaate Iraani ähvardustest, ütles kohtumisega kursis olev allikas.

USA riikliku luure direktor Jay Clayton ütles oktoobris, et Iraan on USA sõjaväelaste ründamise kavandamisega Lähis-Idas jõudnud edasijõudnud etappi. Ta selgitas sellega ka USA diplomaatide ootamatut evakueerimist piirkonna esindustest.

Kui esmaspäeval küsiti selle ohu kohta USA välisministrilt Marco Rubiolt, vastas ta: "Oleme sellele reageerinud, viies inimesed ohupiirkonnast eemale."

Ühe asjaga kursis oleva USA ametniku sõnul tõstsid Ühendriigid mõlema oma kasutuses oleva baasi – RAF Mildenhalli ja RAF Lakenheathi – julgeolekuvalmiduse tasemele FPCON Charlie. Seda taset kasutatakse olukorras, kus luureandmed viitavad terrorirünnaku tõenäosusele.

Ähvardus tuleb ajal, mil president Donald Trump kaalub Iraani vastu täiendavate rünnakute korraldamist ning samal ajal on algatatud liikumine kaitseminister Pete Hegsethi tagandamiseks seoses Iraani sõjaga. Hegseth on sõjategevust kaitsnud ja lubanud tagandamiskatsega võidelda.

Trump kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et sõjategevuse taasalustamine Iraaniga on ebatõenäoline. Hiljem ütles ta Valges Majas ajakirjanikele: "Praeguses olukorras ei tundu sõjalise jõu kasutamine kuigi vajalik."

Trump viitas edusammudele läbirääkimistel Iraaniga ning Lähis-Ida liitlaste eelistusele jätkata Iraani kaubanduse blokaadi, mitte eskaleerida vastasseisu. "Kui olukord Lähis-Idas peaks muutuma, on Ameerika Ühendriigid täielikus lahinguvalmiduses ja valmis tegutsema," kirjutas Trump.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Wall Street Journal

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