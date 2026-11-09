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Teisipäeval on nii päikest kui ka vihma

ilm
Sügis Räpinas. Oktoober 2026.
Sügis Räpinas. Oktoober 2026. Autor/allikas: Aili Vahtla/erakogu
ilm

Teisipäeval kujundab Eesti ilma veel kõrgrõhuala loodeserv. Samas Skandinaaviat ja Soomet katab madalrõhuala. Tihedam sadu, nii vihma, lörtsi kui lumena liigub ühes madalrõhulohuga üle Skandinaavia ja Soome. Meile jõuab sademeid vähe ning sedagi veel kindlalt vihmana.

Eelolev öö tuleb pilvine, Lõuna-Eestis selgimistega ning kohati sajab nõrka vihma. PUHUB edela- ja läänetuul 4-10, rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, Lõuna-Eestis kuni -2, kuid rannikul kuni +7 kraadi.

Hommikul on taevas pilves, vaid sisealadel esineb ka selgimisi. Paiguti rabistab kergelt vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s ning sooja on 0 kuni 5, rannikul kuni 7 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning Põhja-Eestis ja saartel sajab kohati ka vihma. Samas Lõuna-Eestis on pilvi vähem ja ilm sajuta. Tuul puhub edelast ja lõunast 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Õhusooja on 2 kuni 8 kraadi.

Kolmapäev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, sisemaal sekka ka lörtsi. Sooja on keskmiselt 4 kraadi. Neljapäeval pilvisus tiheneb, sajab vihma, võimalik, et ka lörtsi. Kuigi õhtul sajud harvenevad, on reedel taas uue hooga nii vihma, kui lörtsi ning õhtul juba ka lund oodata. Sooja on töönädala viimastel päevadel keskmiselt 3 kraadi. Vihma ja lörtsiga tuleb ka laupäev ning keskmine temperatuur langeb 2 kraadi peale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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