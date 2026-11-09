Rahukõnelustele sõitev Euroopa delegatsioon võib ukse taha jääda

Euroopa Liit saadab teisipäeval Abu Dhabis algavatele Venemaa-Ukraina rahukõnelustele kaks ametnikku, ütlesid allikad Politicole. Samas märgib väljaanne, et läbirääkimistelaua taha ei pruugi eurooplastel asja olla.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas sotsiaalmeedias tehtud postituses, et Euroopa Liit on Ukraina, Venemaa ja USA vahelistel läbirääkimistel esindatud.

"Euroopa Liit osaleb koos partneritega," sõnas von der Leyen.

Ühe Saksa ametniku ja kahe EL-i diplomaadi sõnul osalevad kõnelustel von der Leyeni kabinetiülem Björn Seibert ning Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa välispoliitika peanõunik Anna-Maria Boura.

Lisaks saadavad kõnelustele oma riikliku julgeoleku nõunikud Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik.

Esialgu pole aga selge, kas Euroopa delegatsioon viibib kõneluste ajal ka läbirääkimiste ruumis, märkis Politico.

Saksa ametnik ütles väljaandele, et läbirääkimiste formaat "pannakse paika arutelude käigus".

Anonüümsust palunud EL-i ametnik ütles, et eurooplased läbirääkimiste ruumis ei viibi.

Euroopa Liidu juhid on olnud pikalt eriarvamusel küsimuses, kuidas peaks Euroopa kõnelustel esindatud olema.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni saatis eelmisel nädalal Costale kirja, milles kritiseeris Venemaaga peetavate kõneluste muutuvaid formaate.

Meloni seisukohta toetas Poola välisminister Radosław Sikorski, kes pooldab laiema rühma, sealhulgas EL-i institutsioonide esindajate kaasamist rahukõnelustele.