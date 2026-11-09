Omanik pani Tallinnas Kadriorus müüki Fonnentali hotelli kinnistu

Müügikuulutuses on kirjas, et tegemist on tervikliku investeerimisobjektiga Kadrioru südames, mis ühendab 35-toalise butiikhotelli ja 306 ruutmeetri suuruse kohviku- ning toitlustuspinna. Maja müüakse koos hotelli toimimiseks vajaliku mööbli, tehnika ja inventariga.

"Hoones tegutseb kaks lepingulist rentnikku, kes tagavad omanikule regulaarse ja stabiilse üüritulu," seisab kuulutuses.

Üheks üürnikuks on Gourmet Coffee kohvik, kes tegutseb selles asukohas juba 16 aastat.

"Meil kehtib siin rendileping veel mõnda aega – kolm aastat," ütles kohvikut pidav Heili Politanov.

Politanovi sõnul suhtub ta võimalikku omanikuvahetusse rahulikult. "Juhtub, mis juhtub. Edasine oleneb sellest, kes ostab kinnistu, või kas ostab," sõnas Politanov.

Omanike esindaja Irina Sopina sõnul on müügi põhjuseks soov eluga edasi liikuda.

"Meie oleme siin olnud aastast 2018. Hotelli pidamine on kasumlik, aga soovme edasi liikuda. Kas senised rendilepingud jätkuvad, otsustab uus omanik," lausus ta.

Hotel Group Baltinn OÜ on 2024. aastal registreeritud osaühing, mille registrisse kantud tegevusala on hotellid. Viimase esitatud majandusaasta aruande järgi oli firma müügitulu 2025. aastal 558 640 eurot.

Äriregistri järgi on Hotel Group Baltinn OÜ omanikud Danila Sopin ja Edward Vinogradov.