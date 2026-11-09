X!

Omanik pani Tallinnas Kadriorus müüki Fonnentali hotelli kinnistu

Majandus
Hotell Fonnental on müügis.
Hotell Fonnental on müügis. Autor/allikas: KV.ee
Majandus

Baltinn OÜ otsib uut omanikku Tallinnas Koidula tänaval asuvale kinnistule, kus asub Fonnentali hotell ja kus rendib ruume Gourmet Coffee kohvik. Kinnistu eest küsib firma 4 836 000 eurot.

Müügikuulutuses on kirjas, et tegemist on tervikliku investeerimisobjektiga Kadrioru südames, mis ühendab 35-toalise butiikhotelli ja 306 ruutmeetri suuruse kohviku- ning toitlustuspinna. Maja müüakse koos hotelli toimimiseks vajaliku mööbli, tehnika ja inventariga.

"Hoones tegutseb kaks lepingulist rentnikku, kes tagavad omanikule regulaarse ja stabiilse üüritulu," seisab kuulutuses.

Üheks üürnikuks on Gourmet Coffee kohvik, kes tegutseb selles asukohas juba 16 aastat.

"Meil kehtib siin rendileping veel mõnda aega – kolm aastat," ütles kohvikut pidav Heili Politanov.

Politanovi sõnul suhtub ta võimalikku omanikuvahetusse rahulikult. "Juhtub, mis juhtub. Edasine oleneb sellest, kes ostab kinnistu, või kas ostab," sõnas Politanov.

Omanike esindaja Irina Sopina sõnul on müügi põhjuseks soov eluga edasi liikuda.

"Meie oleme siin olnud aastast 2018. Hotelli pidamine on kasumlik, aga soovme edasi liikuda. Kas senised rendilepingud jätkuvad, otsustab uus omanik," lausus ta.

Hotel Group Baltinn OÜ on 2024. aastal registreeritud osaühing, mille registrisse kantud tegevusala on hotellid. Viimase esitatud majandusaasta aruande järgi oli firma müügitulu 2025. aastal 558 640 eurot.

Äriregistri järgi on Hotel Group Baltinn OÜ omanikud Danila Sopin ja Edward Vinogradov.

Toimetaja: Mari Peegel

isiklikud lood

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:11

Otse kell 13.20: rektorite nõukogu arutelud innovatsioonist ja teadusest

13:10

Prantsuse presidendikandidaat Mélenchon lubab viia Prantsusmaa NATOst välja

13:10

Tartu Bigbank alustab eurosarja võõrsil Šveitsi klubi Näfelsi vastu

12:58

Omanik pani Tallinnas Kadriorus müüki Fonnentali hotelli kinnistu

12:54

Nukuteatrimuuseumis avatakse näitus Hunt Kriimsilmast

12:52

Imre Kaas: riiklik rumalate nimekiri

12:46

26-aastane ameeriklanna teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

12:30

Ligi: aktsiisilangetus mõjutaks diislikütuse hinda väga vähe

12:29

Politsei pidas kinni Ungari endise peaministri Orbáni venna

12:25

Raadiouudised (09.11.2026 12:00:00)

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.11

Sõja 1719. päev:Ukraina ründas strateegilise tähtsusega silda Venemaa Rostovi oblastis Uuendatud

08.11

Vahevalimiste kaotusest toibuvad USA vabariiklased kaaluvad, mida Trumpiga teha

08.11

Suri teenekas ehitusinsener ja publitsist Tiit Masso

08.11

Poola tulistaja tappis enne masstulistamist ka oma vanemad ja õe

08.11

Poola on Krakówi massitulistamise järel šokis

07:10

Nvidia uurib tegevjuhi salajase suhte taustal kerkinud julgeolekukahtlusi

08.11

TI pioneer: avatud koodiga tehisaru annab relva miljardite inimeste kätte

10:55

Ukraina ründas Kiriši naftatöötlemistehast Uuendatud

08.11

Pariis: Euroopa on USA vahendatud Ukraina kõnelustel esindatud

11:45

Politsei: Krakowi massitulistamise toimepanija suri haiglas Uuendatud

ilmateade

SPORT

13:10

Tartu Bigbank alustab eurosarja võõrsil Šveitsi klubi Näfelsi vastu

12:46

26-aastane ameeriklanna teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

12:20

Kaspar Sepp aitas Cornelli võiduni

11:44

Eesti sulgpallur võitis Euroopa karikaetapi

loe: kultuur

12:54

Nukuteatrimuuseumis avatakse näitus Hunt Kriimsilmast

12:20

PÖFF-i päevik | Laura Liventaali "Täiuslikud" vaatab kõrvale balletimaailma glamuurist

12:15

Loomingu Raamatukogus ilmus rumeenia klassiku jutukogu

12:02

Keeleminutid. Küsi tehisintellektilt, aga kontrolli sõnaraamatust

loe: eeter

11:44

Marju Kõivupuu: õige mardisant tunneb rõõmu ja kasutab pärimuslikku loovust

11:18

"Teise mätta otsast": tänavakunst ütleb reklaamikirjus linnas sõna sekka

11:13

Ergo Kuld lahutusest: kui tuba läks tühjaks, oli kirjeldamatult raske

08.11

Raul Ojamaa: tähelepanu keskpunkti astumine on mu jaoks huvitav väljakutse

Raadiouudised

10:55

Riik plaanib pakendiaktsiisist loobuda

10:55

Sigade arvukus pole veel katkueelsele ajale taastunud

09:20

Raadiouudised (09.11.2026 09:00:00)

08.11

Täna on isadepäev. Eestis on üle 300 tuhande isa

08.11

Päevakaja (08.11.2026 18:00:00)

08.11

Euroopa tippgrantide sõel tiheneb, Eesti kaalub teadlastele lisatuge

07.11

Päevakaja (07.11.2026 18:00:00)

07.11

Trump pani Valge Maja uueks personaliülemaks karmikäelise Stephen Milleri

07.11

Haapsalu peatänav laguneb ning linn ja ehitaja vaidlevad, kes selle ära remontima peab

07.11

Tuumjaama planeeringus liigutakse edasi kolme asukohaga 

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo