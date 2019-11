RIA pressiesindaja Seiko Kuik ütles, et kella 16.30 paiku sai RIA teada, et Harjumaal paikneva maa-aluse riigivõrgu kaabli töös on häired. Kohapeal selgus, et rotid olid kaablit tugevalt kahjustanud.

Kahjustuse ulatuse tõttu alustati kohe kaabli parandustöödega, et vältida hilisemat suuremat kahju. Praeguse info järgi mõjutas purunenud kaabel eesti.ee portaali tööd ja haigekassa teenuseid. Eesti Loto veebilehe külastamine oli kella 20 ajal veel häiritud.

Parandustööde tõttu oli häiritud eesti.ee portaali töö. RIA ja haigekassa teenused, sealhulgas digiretseptide väljastamine taastusid kella 19.30 paiku.

Riigivõrgu osakonna juht Kaido Plovits ütles, et tekkinud olukord on küll lubamatu, kuid taoliste juhtumite eest pole riigivõrk täielikult kaitstud. "Kuna kaabel oli tugevalt kahjustatud, siis pidime asuma seda kohe parandama, sest vastasel juhul oleks hilisem kahju palju suurem. Vabandame kõigi ebamugavuste pärast ja pingutame, et teenused täies ulatuses kiiresti taastada."

Riigivõrk loob järjest rohkem paralleelseid andmesideühendusi, et hoida ära sarnased katkestused. Plovits lisas, et tavaolukorras annab RIA erakorralistest hooldustöödest aegsasti teada, kuid kolmapäevane juhtum vajas kohest reageerimist.

Kui katkestuse tõttu pole võimalik elutähtsaid ravimeid digiretseptiga osta, siis soovitab haigekassa pöörduda erakorralise meditsiini osakonda ehk EMO-sse. Pikema katkestuse korral saab raviarst tööpäeval kirjutada välja ka paberretsepte.

ID-kaardi ja mobiil-ID töös katkestusi ei olnud.

