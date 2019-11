RIA loodab kaablikatkestustest tulevikus üle saada uue automaatikaga

"(Rikutud) Kaabli näol oli tegu telekomide poolt laialtkasutatud fiiberoptilise andmesidekaabliga. Närilised rikkusid seda mitmest kohast ja parandamiseks tuli välja vahetada kümneid meetreid kaablit," ütles RIA riigivõrgu osakonna juht Kaido Plovits neljapäeval ERR-ile.

Tema sõnul jälgib RIA CERT-EE osakond pidevalt Eesti kriitiliste teenuste toimimist ning ka sel korral nägid nad juba 19. novembri õhtul kella kaheksa ajal, et osade riigivõrgu klientide andmeside on häiritud. Kolmapäeva, 20. novembri hommikul kella kaheksast alustas RIA probleemse lõigu otsimist ning kella kolmeks päeval oli teada, kus kohas oli kaabel rikutud.

"Kuna andmesideühenduses oli katkestusi, asusid RIA tehnikud 20. novembril otsima kohta, kus võib viga olla. Kaabli otstesse pandi seadmed ning hakati otsima katkist lõiku. Kaabel aga osati töötas, mistõttu võttis katkise koha leidmine aega. Kella 15-ks oli selge, et millises sidekaevus olid närilised kaablit rikkunud. Otsustasime, et vältimaks hilisemaid suuremaid kahjusid on mõistlik kaabel kohe parandada, alustasime töödega kella 17 paiku ja need lõppesid suures osas kella 21.30 paiku," kirjeldas Plovits kolmapäeval toimunud tegevust.

"Kui me oleksime oodanud parandamisega, siis võinuks andmeside peatuda suvalise hetkel ning tuua kaasa suurema kahju. Kindlasti vaatame üle, kuidas operatiivsemalt oma partnereid ja kliente erakorralistest hooldustöödest teavitada," lisas ta.

Rikutud kaabel ühendab kahte riigi andmekeskust ning seda konkreetset andmesideühendust kasutasid RIA teenused, eesti.ee portaal ning ka haigekassa ja Eesti Loto, mistõttu olid häiritud eesti.ee töö, digiretseptide väljastamine, RIA sisemine võrguliiklus ning Eesti Loto teenused. Osa andmevahetusest kolis automaatselt üle teisele magistraalühendusele, osa suunati manuaalselt üle. Kõige pikem andmesidekatkestus oli Harku valla koolides, lasteaedades ja kohalike omavalitsuste hoonetes ning nende andmeside taastus öösel poole ühe ajal.

"Kogu riigivõrk maas ei olnud, vaid väike osa sellest, mille kolimine teise kaablisse pole veel automatiseeritud," rõhutas Plovits. Toimida ei saanud teenused, mille andmeside liiklus kaablil, mis ühendas kahte riigi andmekeskust. RIA loodab siiski aasta jooksul saavutada sellise tehnilise taseme, et ühe kaabli katkemisel nii suuri häireid ei teki.

Kaablikatkestusi hakkavad leevendama automaatsed ümberkolijad

"Praegu hangime Euroopa Liidu struktuurifondi toetusel viimaseid seadmeid. Aasta pärast oleme paigaldanud kõikidesse riigi sõlmpunktidesse ja andmekeskustesse umbes 100 000 eurot maksvad seadmed, mis kolivad automaatselt teenused ümber. Juba täna on kõik ühendused füüsiliselt dubleeritud," ütles Plovits.

Praegu on juba olemas ka alternatiivne andmesidekanal ning teenused, mille kolimine ühelt kaablilt teisele oli automatiseeritud, tegid seda silmapilkselt, selgitas Plovits. Kuid osa teenuseid, nagu eesti.ee portaal, vajasid käsitsi ümbertõstmist, mistõttu oli ka selle töötamine häiritud. "Seega ei sõltu teenused ühest kaablist, aga osade teenuste ümber tõstmine teisele kanalile võttis aega," märkis RIA osakonnajuht.

"Kui me viime automatiseeritud ümberkolimise lõpuni, siis tulevikus selliseid katkestusi ei esine. Aasta pärast peaks kõik need seadmed olema paigaldatud ning töötama," ütles Plovits.

Kolmapäevase kaablirikke parandustööde hinnanguline kulu on esialgsel hinnangul kuni 5000 eurot, kuid RIA ei oska veel öelda, milline on katkestuse põhjustatud kaudne kahju.

"Fakt on see, et maa alla näha me ei saa ning katkestuse või anomaaliad avastame, kui mingi teenus on häiritud. Jälgime igapäevaselt teenuste toimimist ning lahendame häire esimesel võimalusel nagu ka eile. Sarnaselt lahendavad andmesidekatkestusi ka telekomid. Enamasti on andmesidekaabel vähemalt 70 cm sügavusel ning kaitsetorus, seega on haavatavad sidekaevud ja –konteinerid. Närilistega pistavad rinda ka teised telekomid," tõdes Plovits.

RIA teatel olid riigiportaali ning RIA teenused häiritud kolmapäeval ajavahemikul 17.10-19.20. Digiregistratuur ja digiretseptide väljastamine ajavahemikul 17.10-19.30. Eesti Loto veebileht oli häiritud hooti.