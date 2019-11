Riigisekretäri komisjoni aruandest selgus, et maaeluminister Mart Järviku töös on olnud puudujääke ja ta on sekkunud VTA töösse, ületades sellega oma pädevust. Millised on EKRE järgmised sammud? Kas koalitsioon püsib? Milline ikkagi on siseministri plaan B? Seda uurib Mart Helmelt saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab kell 21.40.