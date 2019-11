Töötukassa: madalad palgad ei motiveeri töötuid tööle minema

Pärnumaal on üle 2300 töötu. Pakkumisel on küll sadu töökohti, kuid töötukassa kohaliku juhi hinnangul on madalad palgad üks põhjustest, miks tööle ei minda.

Pärnumaa 2300 töötust on 600 kutseharidusega, 500 inimesel on kõrgem haridus. Nendest 75 on bakalaureusekraadiga, 85 magistrikraadiga ja arvel on isegi üks doktorikraadiga töötu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Töötuks on jäädud koondamise või tervislikel põhjustel töölt lahkumise tõttu, aga muudelgi põhjustel.

Paljudel juhtudel ei leita tööd aegunud oskuste tõttu, aga siin aitab töötukassa, pakkudes ümberõppe võimalusi. Teisalt on inimeste palgaootused palju suuremad kui tööandjad pakuvad.

"Klientidelt oleme saanud sellist tagasisidet, et ilma hariduseta inimeste palgasoov algab 800 eurost ja kõrgharidusega inimestel algab see 1300 eurost. Ja eriti ideaalne, kui me saaksime rääkida netopalgast. Miinimumpalgaga, 540-eurose palgaga ametikohtadele väga ei soovita kandideerida. Meil on madalapalgalisi töökohti, mida me ei suuda täita. Tööandjad küll otsivad inimesi, aga me ei leia sinna inimesi," selgitas töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets.

Tema hinnangul võiksid tööandjad palgad üle vaadata.

Märkimist väärib, et Pärnumaal on 400 inimest, kes on töötuna arvel aasta või kauem. Inimene pole sobivat töökohta leidnud, aga hüvitist ja töötutoetust ta enam ei saa, üksnes ravikindlustus säilib. Kõrge palgaga töökohalt koondatul aga puudub motivatsioon kohe uut kohta otsima hakata.

"Esimesed kolm kuud, kui inimene on meil, oma eelmisest palgast ta saab pool ja sealt edasi 40 protsenti. Kui on olnud kõrged palgad, siis tööle asumise motivatsioon ei ole töötuse alguses ka väga kõrge," tõdes Mets.

Nii ongi Pärnus töötuna arvel üle 120 juhina töötanud inimese, peaaegu 100 tippspetsialisti ja üle 200 keskastme spetsialisti.