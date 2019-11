Tiitli aasta kodanik 2019 pälvis muusik ja pedagoog Riina Roose

Riina Roose on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulupedagoog ja Tallinna Linnateatri muusikaala juhataja. Ta on muuhulgas laulupidude uurija, pidude liikumises oluline kaasamõtleja ning korraldaja. Riina Roose oli üksiti tänavuse Tartu laulupeo, mis tähistas 150 aasta möödumist esimesest laulupeost, üks lavastajatest.

"Raske on leida pühendunumat ja oma ideid energilisemalt ellu viivamat inimest kui Riina Roose. Kogu rahvuskultuur ja asjad selle sees, mis võivad tunduda teistele pisiasjadena, on Riina jaoks meeletult olulised. Ja loomulikult on kõige olulisem kõik see, mis puudutab muusikat ja eesti muusikakultuuri ning inimesi, kes seda kultuuri igapäevaselt loovad. Mälestust nendest ja nende tehtust hoiab Riina igapäevaselt tähelepanu all. Tema eriline lemmiklaps on loomulikult laulu- ja tantsupeo traditsioon," kirjeldas kultuuriminister Tõnis Lukas laureaati.

"Tunnustus oli meeldiv üllatus. Väljendan siirast tänu ja heameelt, et keegi on minu peale mõelnud rohkem kui möödaminnes," ütles aasta kodanik 2019 aunimetuse pälvinud Riina Roose.

Roose tsiteeris muusikateadlast Toomas Siitanit, kes tõdes 1. oktoobril peetud muusikapäeval: "See on vaimu kriis keset majanduse kõrgaega."

"Me peame endale aru andma, et see majanduslik heaolu on juba ammu tuleviku arvelt. Tuleks lõpetada see laristamine igal tasandil. Me peame koguma ja pingutama vaimu," toonitas Roose.

Aasta kodaniku 2019 aunimetusele esitati ühtekokku 14 kandidaati. Aunimetusega kaasneb rahaline preemia ning alati ka Reti Saksa miniskulptuur Ühiskonna õis."

Aasta kodaniku tava algatas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo 2003. aastal ning tänavu anti aunimetus välja 17. korda.

2018 - "Ühine riik liidab" – Eva Truuverk

2017 - "Kujundame tulevikku" – Rasmus Rask

2016 – "Uusi horisonte luues" – Kristi Liiva

2015 – "Muusika ühendab" – Helen Sildna

2014 – "Liikumine tervendab maailma" – Ilma Adamson

2013 – "Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit" – Marju Kõivupuu

2012 – "Väärikalt läbi elu" – Krista Aru

2011 – "Kodanikuks kasvanud" – Konstantin Vassiljev

2010 – "Tegus kodanik on riigi rikkus" – Pieter Boerefijn

2009 – "Loovad inimesed, edukas riik" – Erkki-Sven Tüür

2008 – "Eesti Vabariik läbi üheksakümne aasta" – Rainer Nõlvak

2007 – "Eesti riik on minu üle uhke" – Lagle Parek

2006 – "Heast pereisast algab riik" – Andrus Veerpalu

2005 – "Lapsest sirgub kodanik" – perekond Adamson

2004 – "Tugev pere, rõõmus rahvas" – Jüri Jaanson

2003 – "Eesti kodanik on Euroopa kodanik" – Lennart Meri