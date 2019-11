Selle aasta kodanikuks valiti Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia laulupedagoog ja Tallinna Linnateatri muusikaala juhataja Riina Roose.

Lisaks aasta kodaniku tiitlile anti 16 inimesele ka kodanikupäeva aumärgid. Teiste hulgas said selle ka Tiina Stelmach Tartust ja Jana Pavlenkova Narvast.

Tammistu perekeskuses veedavad oma aega raske ja sügava puudega lapsed. Tiina Stelmach on puuetega lastega tegelenud kaua. Tänu temale see keskus olemas ongi.

"31 aastat tagasi, kui ma puuetega lastega ühel või teisel määral tegelema hakkasin alguses kliinikumis ja meil seda fondi mõtet veel ei olnud, küll oli ka mõte, et selliseid teenuseid on vaja. See kuidagi tagantjärgi tundub uskumatu, et me oleme selle maja valmis saanud. Lihtsalt, et nüüd jääb see maja väikseks meile juba," meenutas SA Eesti Agrenska Fondi pereteenuste koordinaator Stelmach.



Stelmach on käivitanud Eesti Agrenska Fondi, mis tänaseks pakub tugiteenuseid umbes paarisajale noorele. Lisaks puuetega laste hoiule pakutakse näiteks ka koduhoiu võimalust. Stelmachil vabu päevi ei ole, kuid tema silmist ei paista ka väsimust.

"Ega puudega lapse pere ei tahagi haletsust, ta tahabki toimekat suhtumist, sellest, et puudega lapsega tegelev spetsialist saaks aru, sellest, mis vajadused tal on ja võtaks teda kui võrdsena," selgitas ta.

Tööd aga veel jätkub.

"Samuti on meil plaanis ka nendele eluaeg lastele piimakoda renoveerida, et need lapsed, kes on 18-aastased, aga siiski vajavad eluaegset hooldust, kes ei ole ka tööturule minejad, ehk nii öelda elu aeg lapsed, et nendel oleks ka koht, kus olla aeg-ajalt, et vanematele anda puhkust. Vaikselt pean ikka mõtlema sellele ka, et mingil hetkel saad vanaks, et sul oleks järelkasvu. Aga siin on nii tublisid kolleege, kes on tulemas, kes alustasid siin meie võrgustikus 17-aastaselt ja kes praegu on 30-aastased. Kui mõelda, mis meil siis oli ja mida meil veel ei olnud, siis on väga kihvt mõelda," rääkis Stelmach.

Jana Pavlenkova Narvast

Loomeinkubaatori OBJEKT kaasasutaja Jana Pavlenkova tuttavad iseloomustavad teda kui inimest, kes suudab ühekorraga süüa, telefoniga rääkida, midagi kirjutada ja veel ka läbirääkimisi pidada.



"Ägedamad inimesed suudavad palju rohkemgi ühekorraga teha. Jah, minu võime on arvatavasti kuskil nelja-viie tegevuse juures. Ma vist ei oska teistmoodi, ma ei saa rahulikult minna magama, kui mulle tundub, et mingi asi on tegemata," lausus ta.

Pavlenkoval on alati käsil korraga üle kuue projekti. Tema tuntumad ettevõtmised on seotud Ida-Viru noorte tehnoloogiahariduse edendamisega.

"Mõned lähevad ja teevad kunstiteose. Okei, ma ei oska, mina oskan võib-olla projekti kirjutada või inimesi kokku panna. Kes mida teeb, kes telesaateid, kes muusikat, kes projekte," märkis ta.

Jana Pavlenkova teeb alati kõike energiliselt ja säravalt, kuid vajadusel võib pausi pidada. "Mulle õudsalt meeldib, kui mind saavad kõik asendada ja see tähendab, et ma ei pea midagi tegema."