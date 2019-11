Keskpank: USA rahapoliitika jääb töötajaid soosivaks

"Rahapoliitika on praegu heas positsioonis tugeva tööturu toetamiseks ja inflatsiooni otsustavaks tagasitoomiseks meie sümmeetrilise kahe protsendi eesmärgi juurde," lausus Powell Rhode Islandil peetud kõnes.

Ühendriikide keskpank on langetanud tänavu kolm korda baasintressimäära ja Powell ütles aastale tagasi vaadates, et ehkki majanduse väljavaade on praegu hea, on aasta jooksul ette tulnud ka ehmatusi.

Nõrgenev maailmamajanduse kasv ja USA presidendi Donald Trumpi kaubandussõjad on andnud koondhoobi riigi ekspordile, nõrgestanud töötlevat tööstust ja vähendanud äriusaldust, mis on omakorda kahandanud firmade investeeringuid.

Lisaks sellele on inflatsioon jäänud madalale ja tekitanud Ühendriikides kartusi Jaapani-stiilis aeglase majanduskasvu tsüklisse kinnijäämisest.

Tugev tööturu olukord ja sissetulekute suurenemine on aga toetanud majapidamise kulutusi ja tarbijausaldust, mis moodustavad 70 protsenti majandusest, sõnas Powell.

"Praeguses pikaajalise laienemise faasis on minu jaoks klaas tunduvalt rohkem kui poole jagu täis," lausus keskpanga president, kelle sõnul on õigete poliitikatega võimalik seda veelgi täita.

Föderaalreservi poliitikakomitee peab aasta viimase kohtumise 10.-11. detsembril. Turud ei oota uut baasintressimäära langetust enne kui 2020. aasta septembris.