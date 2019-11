2,1 meetrit kõrge ja 1,9 meetrit lai printer osteti 808 000 euro eest möödunud aastal, vahendas BBC.

Kui ametnikud avastasid, et tellitud printer on nii suur, et seda pole võimalik parlamendihoonesse sisse tuua, lõhuti maha mitu seina ning loodi printeri jaoks eraldi terasest korpus. Printeri ebatavalise paigaldamise tõttu lisandus eelarvele veel 236 000 eurot.

Juhtumist teatas esimesena pühapäeval ilmunud Irish Times, mille ajakirjanikud olid andmetele ligi pääsenud tänu avaliku teabe seadusele.

Andmetest tuli välja ka see, et kui printer 2018. aasta detsembris kohale saabus ja selgus, et see hoonesse ei mahu, hoiti seadet 10 kuud kestnud ehitustööde ajal Dublini lähistel asuva tööstuspiirkonna laos. Selle eest pidi parlamendi kantselei maksma iga kuu 2000 eurot.

Kui printer lõpuks käesoleva aasta 28. septembril hoonesse paigutati, tekkis uus probleem - nimelt tekkis kahtlus, kas printeri saab üldse enne järgmist aastat täismahus tööle panna.

Iiri ringhäälingu RTE hinnangul on tegu kalliks maksma läinud veaga, mis on toonud kaasa avalikkuse pahameele.