Lüganuse vallas põleb tööstushoone

Laupäeva pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Lüganuse alevikus puhkes tööstushoones tulekahju. Sündmusele on reageeritud suurte jõududega.

Häirekeskus sai kell 12.41 teate tööstushoone põlengust Lüganuse vallas Lüganuse alevikus Naisteoja uudismaa teel, teatas päästeameti pressiesindaja.

Päästjad nägid juba jõudes eemalt paksu musta suitsusammast ning leeke. Kohale jõudes põles kivihoone lausleegiga. Inimesi hoones ei olnud ning keegi viga pole saanud. Piirkonnas levib palju suitsu ning päästjad soovitavad kohalikel elanikel hoida oma uksed ja aknad suletuna.

Hoone on osaliselt sisse varisenud ning päästjad näevad vaeva selle nimel, et tulekahju levikut lähedal olevatele eluhoonetele tõkestada.

Kustutustöödel osalevad päästjad Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli, Rakvere ja Kunda komandodest ning Aasukalda vabatahtlikud päästjad. Kohapeal on ka politsei ning kiirabi.