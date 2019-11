Peapiiskop Viilma kohtub Moskvas patriarh Kirilliga

EELK peapiiskop Urmas Viilma abikaasaga ja piiskop Tiit Salumäe sõitsid kolmapäeval töövisiidile Moskvasse, et kohtuda Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirilli ning Venemaal elavate eestlaste kogukonna esindajatega.

Eelseisev visiit on vastukülaskäik Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirilli 2013. aastal toimunud seni ainsale visiidile Tallinna. Ühtlasi on see kinnitus senistele headele suhetele Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vahel, teatas EELK pressiteates.

Reedel toimuval kirikujuhtide kohtumisel osalevad Eesti delegatsiooni koosseisus peapiiskop Urmas Viilma, diasporaa piirkonna piiskop Tiit Salumäe ja Eesti Vabariigi suursaadik Margus Laidre.

Luterlik kirik on praeguse Venemaa territooriumil tegutsenud aastasadu ja suuremad eestlaste kogukonnad on lisaks Moskvale ja Peterburile veel Siberis. Kirikute juhid arutavad eestlaste ja eesti juurtega luterlaste vaimulikku teenimist, mille korraldamise võimaldamisel mängib õigeusukiriku moraalne toetus olulist rolli.

Visiidi raames toimub reede hommikul kohtumine Eesti Vabariigi suursaadiku Margus Laidrega ning õhtul kell 18 eesti kogukonnale mõeldud jumalateenistus Moskva Eesti Vabariigi saatkonnas.

Luterliku Maailmaliidu Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna asepresidendina on peapiiskop Urmas Viilmal vastutus olla kontaktis Venemaa territooriumil tegutsevate luterlike kirikutega.

Asepresidendina jutlustab peapiiskop pühapäeval Moskva Pühade Peetruse ja Pauluse katedraalis. Teenistuse järel toimub kohtumine Venemaa Euroopa-osa Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Dietrich Braueri ning tema juhitava koguduse liikmetega.