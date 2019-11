USA-s tähistatakse tänupüha ning enamik ameeriklasi on valmis ühe õhtusöögi jooksul ära sööma umbes 3000 kilokalorit. Tänavu on aga pühademeeleolu rikkunud tormine ilm, mistõttu on paljud reisijad lumevangis.

Pea igaüks maailmas teab, et tänupüha peamine toit on kalkun. Sellel ühel päeval söövad ameeriklased ära umbes 45 miljonit lindu, mis on umbes 20 protsenti aastatoodangust. Õhtusöögilauas on aga olulisel kohal ka kartulipuder, oad, jõhvikamoos ja loomulikult erinevad küpsetised, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pagariäri Whisked omanik Jenna Huntsberger ütles, et ka kõrvitsapirukas on klassikaline tänupüha toode.

"Nii et, see on praegusel aastaajal kõigi laual. Samuti on õuna- ja viski-pekaanipirukad väga populaarsed, sest nad sisaldavad hooajalisi pähkleid ja saadusi. Me müüme ka kirsi-, šokolaadi- ja sidruni-kookosepirukaid, mida meie kliendid väga armastavad," rääkis Huntsberger.

Huntsbergeri sõnul on tellimused tänupüha eelsel ajal kahekordistunud ja aina rohkem soovivad inimesed osta kogu toidukraami internetist, et vältida poodides tunglemist.

"Ma ütleks, et meie internetitellimused on üsna väiksed. Me müüme enamiku toodetest teistele poodidele, nagu näiteks Whole Foods, ja kohalikele väikekaupmeestele, aga ma tean, et internetimüügid suurenevad ja me pöörame sellele väga suurt tähelepanu," lausus ta.

Selleks, et õigel ajal ja koos perega õhtusöögilaua taha istuda võtavad 55 miljonit ameeriklast ette lühema või pikema reisi. Rahvahulkade tõttu tuleb oodata nii lennujaamades kui ka maanteedel.

Tänavu peavad aga osad ameeriklased arvestama halva ilmaga ja veetma tänupüha lennujaamas või hotellis. Lumetormide tõttu on tühistatud lende ja mõned maanteed on muutunud läbipääsmatuks.