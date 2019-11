Daimaru kaubamajade keti Osaka harus oktoobris alanud kampaania oli umbes 500 naistöötajatele vabatahtlik ning selle algne idee oli see, et märki kandvatele naistöötajatele võimaldati pikemaid pause ja abi tööülesannete täitmisel, vahendas BBC.

Märgil oli kujutatud tuntud multifilmitegelane Preili Periood.

Kaubamaja pressiesindaja selgitas, et töökeskkonda parandava kampaania alustamist soovisid paljud töötajad ise ning selle eesmärgiks polnud kunagi "hoiatada kliente teenindajate menstruatsiooni eest", nagu mitmel pool meedias väideti.

Paraku pälvis plaan ajakirjanduses teravat kriitikat, selle asjus laekus kaebusi ning ka osa töötajatest polnud sellega nõus.

Daimaru plaanist kui sellisest ei loobu, kuid mõtleb järele, kuidas soovitud eesmärki mingil paremal moel saavutada.

Juhtum on tähelepanuväärne ka seetõttu, et suhteliselt konservatiivsete peresuhete poolest tuntud Jaapanis pole menstruatsioon teema, millest naised avalikult rääkima kipuksid. Kaubamaja juhtum on aga toonud kaasa selle, et meedias on see teema esmakordselt põhjalikumalt käsile võetud. Lisaks on palju vastukaja saanud asjaolu, et oktoobris toimunud käibemaksu tõus puudutas ka menstruatsiooniga seotud tooteid ning see tõi kaasa paljude naiskodanike pahameele.