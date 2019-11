Advendiküünalde süütamine advendile eelneval õhtul on Haapsalus traditsiooniks juba aastaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tuld jagati kõigile ja iga soovija sai selle koju kaasa viia.

Ühtlasi süüdati esmakordselt tänavuse Haapsalu jõulupuu tuled.

"Advendiaeg on valmistumine jõulupühaks. See on rahu otsimise, leidmise ja jagamise aeg. Advendiajal me süütame küünlaid, igal nädalal ühe juurde, et kui jõulupüha on käes ja me tähistame Jeesuse sünnipäeva, siis me oleksime selleks valmis," selgitas Eesti evangeelse luterliku kiriku Lääne abipraosti kohusetäitja Küllike Valk.