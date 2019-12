Tallinnas Raekoja platsi jõulupuul süütasid advendiküünla linnapea Mihhail Kõlvart ja EELK Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tulemisaeg ehk advent on rahu ootamise ja oma pere ning lähedastega koos olemise aeg.

"Võib kasutada ainult ühte sõna - see on armastus. Ma arvan, et see ongi advendiaja kõige olulisem sõnum meile kõigile, et märgata, hoolida ja toetada," sõnas Kõlvart.

"Sellel aastal ma olen rõhutanud, et see on alandlikkuse õppimise aeg, et ülbus võiks kaduda, et kõrkust võiks vähem olla, et me hooliksime rohkem," rääkis Tammsalu.

Raekoja platsi kuuse küünlalt viidi tuld kaasa kodudesse. Paljude jaoks algab jõulutunne just linna kuuse juurest.

"Siit alustame, läheme koju, paneme päkapikule sokid valmis ja niimoodi ta läheb," rääkis Anti.

Jõuluvana majakese ees oodati järjekorras võimalust luuletust lugeda. Seisma pidi kaua, mõni ütles, et tund või rohkem.

"Tund aega oleme oodanud. Ma kavatsen talle kommi anda, et tema meile laulaks," rääkisid Helene ja Sigre.

Oodates otsutasid noored jõuluvanale ühe laulu laulda.

Kuused säravad Tallinna linnaosades ja suurematel väljakutel. Esimest korda on tänavu jõulupuu Noblessneri linnaväljakul. Seda ehivad linnud, kes on kokku saanud merelt ja maalt.

Viimsis süttis pühapäeva õhtul jõulupuu, mis on tegelikult installatsioon plastkanistritest - nendest, millega müüakse aknapesuvedelikku autode jaoks. Kanistritest jõulupuu autor on Teet Suur, kes on varem teinud Rakvere kuuseintsallatsioone.

Narvas süüdati esimene advendiküünal linna peaväljakul Peetri platsil, kuhu tuli jõulukuuske tervitama ja kontserti vaatama mitu tuhat inimest.

Saarlased tulid oma esinduskuuse tulesid süütama Kuressaare vastremonditud kesklinna.