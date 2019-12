Meie ühiskond vananeb, mistõttu kerkib järjepidevalt päevakorda küsimus, kuidas tagada, et noortel oleks võimalik ühiskonnaelu korraldamises kaasa rääkida. Selliste arutelude tulemusena on täna võimalik 16-aastastel anda oma hääl kohalikel valimistel, mis tõi kohaliku tasandi poliitika kujundamisse juurde paarkümmend tuhat noort inimest.

Noorte osaluse küsimus on arutelus ka riigikogus seoses Euroopa Liidu kodanikualgatuse muudatustega, mis annaks kümnele miljonile noorele üle Euroopa võimaluse osaleda EL-i kodanikualgatustes.

Sellised suuremahulised muudatused jäävad paraku abstraktseteks ning noored ei taju nende mõju. Seetõttu tuleb kaaluda kohalikul tasandil muudatusi, mis annaksid noortele selge tee ja võimaluse otsustusprotsessides kaasa rääkida. Erinevad ümarlauad ja kaasamisringid on toredad, aga nendega on alati oht, et need jäävad pelgalt jututubadeks, mis ei taga sisulisi muutusi.

Mis oleks kui …

Mis oleks kui me annaksime noortele väga selge tee, kuidas linna otsustusprotsessides kaasa rääkida? Selleks piisaks Tallinnas sellest, kui iga linnaosa juures oleks eraldi noordelegaat, kes vastutab linnaosa noorte ideede vahendamise ja teostamise eest.

"Ainsaks eripäraks, võrreldes näiteks kohalike valimistega, oleks see, et nii kandidaadile kui ka valijatele on seatud vanuse ülempiir."

Noordelegaat oleks vabadel valimistel valitud inimene. Ainsaks eripäraks, võrreldes näiteks kohalike valimistega, oleks see, et nii kandidaadile kui ka valijatele on seatud vanuse ülempiir. Kandideerida ja valimistel oma hääle anda saaksid kuni 26-aastased noored inimesed.

Ainult noortele suunatud valimised, mille lõpptulemusena on olemas ka ametlik linna poolt tunnustatud saadik, annaks noortele võimaluse mõista oma hääle tegelikku kaalu. Samuti tekiks meil olukord, kus valimistel domineerivad ainult noortele suunatud teemad ja lubadused, mis omakorda võimendaks noorte häält linnasüsteemis.

See valitud noordelegaat töötaks koostöös linnosakogu ja linnavalitsusega ning tema poolt kokku pandud noortest inimestest koosnev meeskond koos kindla eelarvega vastutab justnimelt noorte inimeste ettepanekute eest seismise ja probleemide lahendamise eest.

Noorte osalusõigus ei tohiks piirduda aga ainult linnaosa piiridega. Seega moodustaksid Tallinna kaheksas linnaosas valitud noored delegaadid ülelinnalise delegaatide nõukogu. See nõukogu töötab koostöös linnavalitsuse ja -volikoguga, et lahendada ülelinnalisi küsimusi.

Lihtne, selge ja läbipaistev süsteem

Juhtimises kehtib põhimõte "kui kõik vastutavad, ei vastuta mitte keegi". Sellisele kitsale ringile, kuid suurele osalusele üles ehitatud süsteem loob selge siduspunkti linna noorte ja linnajuhtide vahel.

Linnaosa noored teavad selgelt kelle juurde pöörduda juhul, kui neil on ettepanekuid linna juhtimise edendamiseks. Samal ajal tekib meil kindel inimene, kes vastutab linnaosa noorte heaolu eest. Kindel kõneisik linnaosas tõstab noorte soovid ja vajadused senisest rohkem esiplaanile ning aitab neid linna juhtimisse paremini kaasata.

Päeva lõpuks jääb idee selle taha, kas me arvame või ei arva, et noored vajavad mingisugust erikohtlemist. Minu hinnangul vajavad. Vaadates seda, et noored inimesed on ühiskonnas vähemuses ning nende osakaal rahvastikust väheneb veelgi, tuleb leida tasakaalustav element, mis tagaks selle, et noorte mõtted ja ideed jõuaksid õigesse kohta.

Lõplik otsus jääb ikkagi linnajuhtidele, kas noorte ideedega arvestatakse või mitte. Ja kui ei arvestata, olgu noor delegaat esimene, kes nende otsuste põhjustest kuuleb.

Kommentaar kajastab autori isiklikke seisukohti.