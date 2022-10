Anna Tammet: Tallinna noortevolikogus jääb apoliitilisusest puudu

Tallinna linna noortevolikogu on liialt Keskerakonna mõju all, aga linna mõju noortekogule peaks olema väiksem, kui noortekogu mõju linnale, sest noored on just need, kes tulevikus linna kujundama hakkavad, kirjutab Anna Tammet.

Tallinna linna noortevolikogu (TLNV) on justkui Tallinna linnavolikogu tütar. Seal tegutsevad noored inimesed vanusevahemikus 14-21, kes valitakse kaheksast piirkonnast Tallinna linnast (Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Põhja-Tallinn, Pirita).

Tallinna linna noortevolikogu peaks võimaldama hääle kõikidele noortele, kes soovivad näha ja teha muutusi Tallinna linnas. Kuigi see ei ole kuskil kirjas, peetakse Tallinna noortevolikogu üldiselt apoliitiliseks. Apoliitilisusest jääb aga puudu, kui mängu tuleb erakondade vaheline võitlus linna infrastruktuuris. Tegelikkuses peaks sõnaõiguse andmine noortele olema TLNV põhiidee, aga midagi peab muutuma, sest sõnaõigusest jääb praeguseks hetkeks napiks.

Tallinna linnavolikogu on Keskerakonna mõju all ja sellest tulenevalt on ka Tallinna linna noortevolikogu keskerakondlik ja sellest algabki probleem, sest apoliitilisus kaob. Muidugi võivad kõik Tallinna noored noortevolikokku kandideerida ja vahet ei ole, millisesse erakonda või noortekokku nad kuuluvad, aga kui noortekogu otsuseid määravad poliitilised vaated, siis on midagi süsteemselt valesti.

TLNV liikmete hulgas on ülekaalus Kesknoored, kellelt paluti, et nad annaksid oma kandidatuuri Tallinna linna noortevolikokku ja tulemus oli see, et suurem osa neist pole Tallinna noortevolikogus aktiivsed liikmed, sest oma algatusel ei kandideerinud noored, kes ka tegelikkuses tahaks midagi ära teha.

Näiteid on veelgi TLNV-sisesest Keskerakonna kontrollist. Üks neist on koolitoiduga seotud avaldus Tallinna linnale. Nimelt oli ülesandeks pöörduda linna poole, et 2023. aasta riigieelarves suurendataks riigi osa koolilõuna kompensatsioonist ühelt eurolt kahele eurole. Taheti juhtida tähelepanu koolitoidu kvaliteedile, mis on toiduhindade tõusu tõttu langenud.

Selline lähenemine aga ei läinud läbi, sest Kesknoorte ülekaalu tõttu otsustati saata kiri hoopis otse valitsusele. Sellest võib järeldada, et ei tahetud liigselt Keskerakonna juhitud Tallinna linna mõjutada ning võib öelda, et noortekogu on siseselt poliitiliselt mõjutatud.

Et TLNV oleks rohkem hajutatud ja Keskerakond ei oleks liigselt esiplaanil, tuleks võtta kord, et noortekogu ei täideta lihtsalt ainult ühe erakonna inimestega. Näiteks luuakse limiit, mis reguleerib ühest erakonnast või noortekogust kandideerivate inimeste arvu Tallinna noortevolikogus. See hoiaks ära erakondade ülekaalu noortevolikogus ja looks tasakaalustatud keskkonna, kus näiteks Tallinna linna Keskerakonna mõju ei oleks noorte otsustele nii suur.

Linna mõju noortekogule peaks olema väiksem, kui noortekogu mõju linnale, sest noored on just need, kes tulevikus linna kujundama hakkavad. Kui noorte osalus võetakse neilt ära, pole võimalik luua uut viljakat pinnast innovatsiooni jaoks. Kas see ei olegi Tallinna linna noortevolikogu põhiidee?