Pompeo õigustas USA sõjalist vaoshoitust Venezuela suhtes

Pompeo kordas Lõuna-Ameerikale pühendatud kõnes USA presidendi Donald Trumpi lubadust võidelda läänepoolkeral sotsialismiga, kuid märkis, et tema Venezuela-poliitika tähtis element on vaoshoitus.

USA alustas jaanuaris surve- ja sanktsioonikampaaniat Maduro kukutamiseks ning toetab Venezuela legitiimse liidrina opositsioonijuht Juan Guaido`d. Ühendriikide käiguga tunnustada Guaido'd Venezuela legitiimse presidendina on kaasa läinud vähemalt 50 riiki. Nende riikide hinnangul võitis Maduro 2018. aasta mais korraldatud presidendivalimised pettusega ja on seega mittelegitiimne.

"Me oleme näinud inimesi kutsumas viima läbi režiimimuutust vägivaldsete vahenditega ja me oleme öelnud, et kõik valikuvariandid on laual, et aidata venezuela rahval saada tagasi demokraatia ja heaolu," lausus Pompeo Kentucky osariigis Louisville'is peetud kõnes.

Venezuelas kestab mitmendat aastat majanduskriis, mis on sundinud riigist lahkuma 4,5 miljonit inimest.

"See on kahtlemata jätkuvalt tõsi, kuid me oleme õppinud ajaloost, et sõjalise jõu kasutamisega kaasnevad olulised riskid," ütles välisminister.

Pompeo ütles muuhulgas Venezuela jaoks üliolulist naftaeksporti puudutavatele USA karmidele sanktsioonidele viidates, et Washingtoni jõupingutused on olnud "realistlikud ning jäänud USA võimu piiresse".

Regiooni raputavast turbulentsist hoolimata püsib Maduro Venezuelas endiselt võimul, kuigi enamik Lääne- ja Ladina-Ameerika riike peab tema võimu mittelegitiimseks.

Madurol on jätkuvalt Hiina ja Venemaa toetus, kes süüdistavad Ühendriike püüdlustes viia Venezuelas läbi riigipööret, samuti on tema selja taga sõjavägi.

USA välisminister väljendas Louisville'i kõnes sellest hoolimata kindlust, et Maduro kukutatakse võimult, ja vihjas, et teda võib tabada Rumeenia kunagise kommunistliku diktaatori Nicolae Ceausescu saatus.

"1989. aasta juulis ütles Nicolae Ceausescu, et kapitalism tuleb Rumeeniasse siis, kui paplipuudel hakkavad kasvama õunad, ja detsembris rippus ta poomisköie otsas," lausus Pompeo.

"Ka Maduro jaoks jõuab lõpp kätte. Me ei tea lihtsalt, mis päeval see juhtub," lisas ta.

Pompeo lubas kõnes ka, et Ühendriigid ei kavatse Ladina-Ameerikat tähelepanuta jätta. Samuti lubas ta USA surve jätkumist Ladina-Ameerika vasakpoolsete kantsidele Nicaraguale ja Kuubale, heites USA eelmisele valitsusele ette Havannaga 50 aastat kestnud vaenu järel suhete normaliseerimiseks astutud samme.

"Autoritaarsus meie poolkeral on oht, see on oht meile Ühendriikides," ütles Pompeo. "Me ei saa sallida nende režiimide tegevust halbade toimijate kohalekutsumisel ja püüdeid teha meiega liidus olevatest demokraatiatest diktatuure."

Ühendriikide välisminister kordas süüdistusi, et Venezuela ja Kuuba on püüdnud kaaperdada sel sügisel vähemalt neljas Ladina-Ameerika riigis puhkenud meeleavaldusi.

Samas ütles Pompeo ka, et Ühendriigid praktiseerivad piirkonnas lugupidavat käitumist ja ootavad Argentina tulevaselt vasaktsentristlikult presidendilt Alberto Fernandezelt koostööd.