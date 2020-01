Venezuela president Nicolas Maduro ütles laupäeval The Washington Postile antud intervjuus, et on avatud otsekõnelustele USA-ga.

Tegemist on esimese Maduro intervjuuga USA väljaandele pärast 2019. aasta veebruari.

"Kui valitsuste vahel on lugupidamine, ükskõik kui suur USA ka poleks ja kui on dialoog, tõese informatsiooni vahetamine, siis ma olen kindel, et suudame luua uut tüüpi suhte," ütles Maduro.

Liidri sõnul on ta valmis pidama USA-ga kõnelusi, et arutada Ameerika Ühendriikide kehtestatud sanktsioonide tühistamist. USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni sanktsioonide eesmärgiks on sundida Madurot tagasi astuma.

Kui Trump otsustaks sanktsioonid tühistada, siis USA naftafirmad võidaksid Venezuela naftast, kinnitas Maduro.

"Lugupidamisele ja dialoogile (tuginev) suhe loob võit-võit situatsiooni. Vaenulik suhe too kaotus-kaotus situatsiooni. Selline see valem on," ütles Maduro.

USA ning veel üle 50 riigi tunnustab Venezuela opositsioonijuhti Juan Guaidot riigi õiguspärase ajutise presidendina.

Opositsioonijuht on kutsunud korraldama uusi presidendivalimisi, kuna peab Maduro võitu 2018. aasta valimistel "õigusvastaseks".

Venezuela majandus on Maduro ametiajal kokku varisenud ja riigist on lahkunud miljoneid inimesi.

Hoolimata humanitaarkriisist ja USA sanktsioonidest on Maduro jätkuvalt võimul tänu sõjaväe ning välisriikide, sealjuures Venemaa ja Hiina, toetusele.

Maduro ütles intervjuus, et on valmis kõnelusteks ka Guaidoga, kuid näis tõrjuvat opositsioonijuhi peamist nõudmist astuda tagasi.

Maduro ja Guaido esindajate kõnelusi on vahendanud Norra, kuid need arutelud peatusid augustis.

USA väljendas jaanuaris toetust Venezuela kõnelustele, mis võiksid viia üleminekuvalitsuse moodustamiseni ja uute valimisteni.