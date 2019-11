"Ma lahkun presidendi ametikohalt," ütles Morales telepöördumises.

Pealinna La Pazi tänavad täitusid koheselt juubeldava rahvahulgaga. Inimesed lasid ilutulestikurakette ja lehvitasid riigilippe.

60-aastane Morales, kes oli olnud riigipea alates 2006. aastast, võitis 20. oktoobril peetud presidendivalimised napi edumaaga, mis andis talle neljanda ametiaja. Opositsioon aga ei tunnistanud tulemusi pettuste ja rikkumiste tõttu häältelugemisel ning alustas meeleavaldusi.

Boliivia raadiojaama PioDoce teatel lahkus Morales pealinnast lennukiga. Lennuki meeskond palus Argentinalt luba kasutada riigi õhuruumi, kuid palve lükati tagasi.

Mitteametlikel andmetel maandus presidendi lennuk Chimore lennuväljal.

Morales: politsei tahab mind ebaseaduslikult vahi alla võtta

Morales väitis, et politsei tahab teda ebaseaduslikult vahi alla võtta.

"Ma kuulutan maailmale ja boliivia rahvale, et üks politseiametnik ütles avalikult, et tal on juhised täitmaks ebaseaduslikku vahistamismäärust minu isiku suhtes," säutsus Morales Twitteris. Ta väitis ka, et "vägivaldsed rühmitused" olid rünnanud tema kodu.

Boliivia tervishoiuminister Gabriela Montano teatas samuti politsei kavatsusest Morales kinni võtta, nimetades seda hullumeelsuseks.

Mehhiko pakub Boliivia presidendile asüüli

Mehhiko ütles pühapäeval, et pakub tagasiastumisest teatanud Boliivia presidendile asüüli. 20 Boliivia valitsusametnikku ja seadusandjat on palunud redupaika Mehhiko saatkonnas La Pazis.

"Mehhiko, kooskõlas oma asüüli ja mittesekkumise traditsiooniga, on võtnud oma ametlikus residentsis La Pazis vastu 20 isikut Boliivia täitev- ja seadusandlikust võimust, seepärast pakume ka asüüli Evo Moralesele," ütles välisminister Marcelo Ebrard Twitteris.

Venezuela liider mõistis hukka "riigipöörde" Boliivias

Venezuela president Nicolas Maduro mõistis pühapäeval hukka "riigipöörde" Boliivias.

"Me mõistame kategooriliselt hukka riigipöörde meie vennast presidendi vastu," säutsus Maduro Twitteris ning kutsus mobiliseerima poliitilised ja sotsiaalsed liikumised nõudmaks "Boliivia põlisrahvaste, rassismi ohvrite elu säilitamist".

Varem esines samalaadse avaldusega Kuuba välisminister Bruno Rodríguez.

Argentina kutsus boliivlasi rahu säilitama ja kõnelusi pidama

Argentina kutsus Boliivia kõiki poliitilisi ja sotsiaalseid jõuda rahu säilitama ja pidama kõnelusi.

Argentina valitsus ütles avalduses, et boliivlased vajavad rahu liikumisel uute valimiste poole. "On väga oluline, et kõik Boliivia poliitilised jõud ja liidrid tegutseksid praegusel tundlikul ajal vastutustundlikult ja vaoshoitult," märgiti avalduses.

Morales astus tagasi pärast seda, et Ameerika Riikide Organisatsiooni (OAS) audit leidis olulisi rikkumisi 20. oktoobril peetud presidendivalimistel, mis andsid talle neljanda ametiaja.

ÜRO peasekretär kutsus boliivlasi vaoshoitusele

ÜRO peasekretär Antonio Guterres väljendas pühapäeval sügavat muret olukorra pärast Boliivias.

Guterres kutsus "kõiki pooli hoiduma vägivallast, vähendama pingeid ja ilmutama maksimaalset vaoshoitust", ütles peasekretäri kõneisik Stephane Dujarric.

Moralese toetajate ja vastaste vahelistes kokkupõrgetes on alates 20. oktoobri valimistest saanud surma kolm ja vigastada üle saja inimese.