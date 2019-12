Viimsis avab mõne päeva pärast uksed ainulaadne raamatukogu Eestis. Nimelt asub asuvad raamatukogu uued ruumid kaubanduskeskuses. Ainulaadne on seegi, et raamatukogu on ühendatud noortekeskusega.

Viimsi raamatukogu vanad ruumid pansionaadi teisel korrusel ei kannatanud kriitikat. Raamatukogule kuulub 6000 raamatut, vanas kohas sai neist välja panna vaid pooled. Uutes, kaubanduskeskuses asuvates ruumides käis esmaspäeval veel vilgas töö, et see neljapäeval lugejatele avada. Raamatukogu pea kõik raamatud olid aga hoidlatest ära toodud ja leidnud koha uutel riiulitel.

Viimsi raamatukogu direktor Tiiu Valmi sõnul on uutes ruumides lugejatele pinda üle nelja korra enam.

Raamatukogu alumisel korrusel on kaks stuudiot – muusika ja videote tegemiseks, saal sajale inimesele ja mitmed nurgad ürituste korraldamiseks.

Teine korrus on laste päralt, kõigepealt lasteraamatukogu koos teiste vaba aja veetmise võimalustega. Sealt pääseb edasi noortekeskusesse, mis hakkab raamatukoguga tihedat koostööd tegema.

Viimsi noortekeskuse juht Kaire Tobiase sõnul on noorte rohkem lugema meelitamine üks eesmärkidest.

"Kuna me oleme raamatukoguga nii lähedalt seotud, siis meie saame ka sisendit oma tegevustele hästi palju. Ja võib-olla meelitab noori rohkem lugema? Kindlasti, see on ka üks eesmärkidest," rääkis ta.

Raamatukogu kaubanduskeskuses – loomulikult on selline kontseptsioon palju tähelepanu, aga ka kriitikat äratanud. Tiiu Valm räägib, et kümme aastat tagasi hakkas raamatukogudest laenutamine vähenema. Mitmed põhjamaad muutsid seepeale just raamatukogude asukohta ja laiendasid neis pakutavaid võimalusi. Ja see töötas.

"Raamatukogu jaoks on eelkõige oluline asukoht. Tegelikult ütleks, et see ju läheb väga hästi kokku – kaubanduskeskus, kultuurikeskus. Iseenesest see on tõestust leidnud Euroopas, põhjamaades ja miks mitte meil," rääkis Valm.

Valmi sõnul ei saa Viimsis lugejate puuduse üle kurta. Neid tuleb aina juurde.