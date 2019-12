Malta ajakirjaniku mõrva väidetav korraldaja osutab peaministrile

Maltas toimunud ajakirjaniku mõrva väidetav korraldaja ütles neljapäeval kohtus, et üks peaminister Joseph Muscat' endistest kõrgetest abidest tilgutas talle infot uurimise kohta.

Magnaat Yorgen Fenech peeti kinni novembris tema jahil riigist lahkumise katsel. Neljapäeval väitis ta, et Muscat' endine kantselei juht Keith Schembri andis talle üksikasjalikke märkmeid sellest, mida öelda politseile, kes teda küsitlesid Daphne Caruana Galizia mõrva pärast.

"Tunnen Schembrit juba sellest ajast, kui me väikesed olime. Rääkisime teineteisele oma muresid ja kohtusime umbes kaks korda nädalas," lausus ta.

"Ta hoidis mind uurimise üksikasjadega pidevalt kursis, reaalajas," ütles Fenech.

Teabe hulgas oli infokild, et peatselt peetakse kinni Vincent Muscat ning vennad Alfred ja George Degiorgio. Neid süüdistatakse Caruana Galizia kaks aastat tagasi tapnud autopommi ehitamises, paigutamises ja õhkimises.

2017. aastal toimunud mõrva uurimist on tabanud mitu skandaali ning uurimine raputab riigi poliitladviku kõrgeimaid tippe.

Olukord on juba nõudnud Schembri ja turismiminister Konrad Mizzi pea ning sundis Muscat'd teatama, et paneb jaanuaris ameti maha.

Kriitikute sõnul on peaminister üritanud takistada õigusemõistmist oma poliitiliste liitlaste ja abide kaitseks.

Uuriv ajakirjanik Caruana Galizia, kolme lapse ema, kogus tuntust Malta poliit- ja ärieliidi korruptsiooni ja muude räpaste tegude paljastamise eest. Ta oli väitnud, et Schembri ja Mizzi olid seotud korruptsiooniga. Mõlemad mehed eitavad seda.

Mõrvaskandaal läitis riigis ka suurmeeleavaldused ning tapmise ümber toimuvat on teravalt kritiseerinud Euroopa Parlament.

Novembris ametist lahkunud Schembri peeti lühiajaliselt kinni, kuid vabastati süüdistust esitamata. Seepeale hakkasid lendama süüdistused mõrva kinnimätsimises ja surve Muscat'le kasvas järsult.

"Tahan tappa Daphnet"

Väidetav vahemees Melvin Theuma, kellele anti puutumatus vastutasuks uurijatele kõige ärarääkimise eest, ütles kolmapäeval kohtule, et Caruana Galizia mõrvamise käsu andis Fenech.

Theuma sõnul ütles Fenech talle: "Hakka tegutsema. Tahan tappa Daphnet."

Taksojuht ja liigkasuvõtja ütles kohtule, et talle ei makstud vahemeheks olemise eest ainsatki senti. Samas väitis ta, et talle pakuti töökohta riigiametis ning tema juures käis Muscat' heaks töötanud keegi Kenneth, kes palus tal öelda pommipanijatele, et nad saavad miljon eurot.

Theuma sõnul said tapjad mõrva eest umbes 150 000 eurot, millest osa tuli tema taskust.

Ta lisas, et Fenech andis talle infot, mis ta oli otse saanud Muscat' kantselei ülemalt.

Fenech kinnitas neljapäeval seda väidet. Magnaadi sõnul andis Schembri talle tundlikku infot ning hoiatas, et tema telefoni kuulatakse pealt.

Huvide konflikt?

Ärimees andis kohtus ütlusi toetamaks oma palvet, et uurimist juhtiv politseiülem vabastataks uurimisest, sest politseiülemal on tihedad sidemed Schembriga ja see loob huvide konflikti.

Fenechi väitel tuli Schembri edastatud info peauurijalt Keith Arnaud'lt.

Fenech ütles, et kui ta esmakordselt kinni peeti, siis Arnaud' hoiatas teda, et ta oleks "vastutustundlik" ja ettevaatlik, keda ta "asjasse segab".

Ärimees võttis seda vihjena jätta Schembri nimi mainimata.

Fenechi sõnul oli teda kinni peetud, kautsjoni vastu vabastatud ja uuesti kinni peetud mitu korda, kuid kohe kui ta Schembri asjasse segas, siis tormas politsei talle süüdistust esitama.